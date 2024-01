Động thái mới liên quan cổ phiếu Novaland

TPO - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland Bùi Thành Nhơn đang là người quản lý của Novagroup lẫn Diamond Properties. Trong khi Novagroup đăng ký bán 12,4 triệu cổ phiếu Novaland (NVL) thì Diamond Properties đã bán xong 4,8 triệu cổ phiếu NVL.

Tuần này, có 5 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, cả 5 công ty trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 53% và thấp nhất là 5%.

Cổđông lớn tiếp tục bán cổ phiếu Novaland

Công ty CP Novagroup đăng ký bán 12,4 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) từ ngày 29/1 - 9/2 với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ.

Nếu giao dịch thành công, Novagroup sẽ giảm sở hữu tại Novaland từ gần 380 triệu cổ phần (tương đương 19,48% vốn điều lệ) xuống còn 367,6 triệu cổ phần (tương đương 18,85% vốn điều lệ). Ước tính, Novagroup sẽ thu về 206 tỷ đồng nếu hoàn tất giao dịch trên.

Lần gần nhất, từ ngày 28/12/2023 - 2/1, Novagroup đã bán 2,2 triệu cổ phiếu NVL với mục đích tái cơ cấu nợ vay, thu về trên 37 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty CP Diamond Properties đã hoàn tất bán ra gần 4,8 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 21 - 29/12/2023, giảm tỷ lệ sở hữu từ 9,24% xuống còn 8,99%, tương đương hơn 175 triệu cổ phần. Giá trị thương vụ này khoảng 80 tỷ đồng.

Về mối liên hệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland Bùi Thành Nhơn đang là người quản lý của Novagroup lẫn Diamond Properties. Ông Nhơn cũng đang nắm giữ gần 96,8 triệu cổ phần NVL, tương đương 4,96% vốn điều lệ.

Mới đây, Novaland vừa thông qua điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi lô trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD. Giá chuyển đổi được điều chỉnh là 77.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 59.771 cổ phiếu/trái phiếu.

Gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD (tương đương 7.368 tỷ đồng) do Novaland phát hành và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) vào tháng 7/2021 cho các nhà đầu tư quốc tế. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD và lãi suất cố định ở mức 5,25%/năm. Các nhà đầu tư quốc tế do Credit Suisse AG chi nhánh Singapore tư vấn và Bank of New York Mellon chi nhánh London làm đại lý ủy thác.

Ban đầu trái phiếu chuyển đổi quốc tế này có giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu. Sau đó, giá chuyển đổi được điều chỉnh về 85.000 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ chuyển đổi là 54.145 cổ phiếu/trái phiếu vào ngày 19/1/2022.

Nhóm Dragon Capital vừa chi hàng trăm tỷ đồng để sở hữu thêm 4,5 triệu cổ phiếu của Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - mã chứng khoán: VCG), nâng tỷ lệ sở hữu lên 7,72%.

Cụ thể, 3 quỹ thành viên thuộc nhóm Dragon Capital, gồm Vietnam Enterprise Investment Limited mua hơn 2 triệu, Amersham Industries Limited mua 1,5 triệu và CTBC Vietnam Equity Fund đã mua 1 triệu cổ phiếu VCG trong phiên 23/1. Sau giao dịch, nhóm Dragon Capital nâng sở hữu lên hơn 41,2 triệu cổ phiếu, tương đương 7,72% vốn điều lệ Vinaconex.

Ước tính, nhóm Dragon Capital đã chi hơn 114 tỷ đồng để mua vào 4,5 triệu cổ phiếu VCG. Ngoài ra, phiên 23/1 cũng xuất hiện giao dịch thỏa thuận hơn 2,5 triệu cổ phiếu VCG, trị giá hơn 64 tỷ đồng.

Cổ phiếu APC có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

HoSE thông báo, cổ phiếu của Công ty CP Chiếu xạ An Phú (mã chứng khoán: APC) có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của công ty là số âm.

Cổ phiếu APC hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát từ ngày 16/3/2023 do lỗ sau thuế liên tiếp 2 năm, gồm năm 2021 lỗ 2 tỷ đồng và năm 2022 lỗ 9 tỷ đồng.

Theo quy định, cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy niêm yết khi kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất, trước thời điểm xem xét.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023 của APC, dù lãi gộp cao gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước, đạt 11 tỷ đồng nhưng Chiếu xạ Anh Phú vẫn lỗ ròng gần 6 tỷ đồng do gánh nặng chi phí lãi vay (gần 7 tỷ đồng) và chi phí vận hành (gần 11 tỷ đồng). Đây cũng là quý lỗ thứ 5 liên tiếp của APC kể từ quý IV/2022.

Với 4 quý lỗ liên tiếp, năm 2023, APC ước tính lỗ ròng gần 36 tỷ đồng và đánh dấu 3 năm lỗ liên tiếp, đối diện mức án hủy niêm yết mà HoSE đã cảnh báo.

Công ty CP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long (mã chứng khoán: MH3) sắp chi 16,8 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2023. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/1/2024 và ngày thực hiện chi trả là 10/4.

Công ty CP Cát Lợi (mã chứng khoán: CLC) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền với tỷ lệ 15%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng. Ước tính, CLC cần chi hơn 39 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này.

Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (mã chứng khoán: SBH) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền. Với tỷ lệ thực hiện 53,25% cùng hơn 124 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SBH cần chi hơn 661 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng này.