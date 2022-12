Ngăn chặn thành công vụ 'tính sổ' bằng bom xăng

TPO - Do có mâu thuẫn từ trước, 2 nhóm thanh thiếu niên đã chuẩn bị nhiều hung khí nguy hiểm hẹn nhau “tính sổ”.

Ngày 12/12, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, vừa ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn.

Cụ thể, khoảng 19h45 phút ngày 11/12, Tổ đặc nhiệm Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng Công an phường Mỹ Quý tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường, phát hiện hàng chục thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Thấy có công an, nhóm thanh thiếu niên liền lên xe bỏ chạy. Tuy nhiên, Tổ công tác đã kịp thời bắt giữ 14 đối tượng liên quan, cùng 13 xe mô tô các loại, 21 hung khí và 7 bom xăng do các đối tượng tự chế.

Các đối tượng nói trên có độ tuổi từ 14 - 18 tuổi, có địa chỉ tại huyện Châu Thành và TP Long Xuyên (tỉnh An Giang). Qua làm việc, nhóm thanh thiếu niên khai nhận, do có mâu thuẫn từ trước với một nhóm khác ở thị trấn Phú Hoà, huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) nên đã hẹn đến TP Long Xuyên gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.