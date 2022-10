Ngại ‘yêu’ do lười vận động

TPO - Theo một nghiên cứu của National Institutes of Health (Mỹ) có tới 43% phụ nữ và 31% đàn ông quốc gia này là nạn nhân rối loạn chức năng tình dục vì lý do lười vận động.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí The Journal of Sexual Medicine cho thấy, đàn ông béo bụng hoặc chỉ số BMI (Body Mass Index) cao bị nguy cơ rối loạn cương dương lớn hơn 50% so với đồng loại đối chứng. Tiếp theo, gần 50% phụ nữ béo phì thừa nhận, bản thân khổ sở vì sự cố sức khỏe, thiếu hụt libido và không hứng thú chiều chồng.

Từ lâu khoa học đã chứng minh, hoạt động thể chất là một trong những yếu tố tác động tích cực đến năng lực thực hành chuyện ấy. Bằng cách nào thể dục- thể thao tác động đến sex?

TS. Krzystof Rog, chuyên gia Tình dục học Trung tâm Y học Damian (Ba Lan) sẽ trả lời câu hỏi này.

Hóa giải stress

Vận động thể chất, trong đó có hoạt động thể thao phát huy tác dụng cắt giảm stress. Cuộc sống ít stress, vợ chồng hứng thú hơn với gần gũi. Tại sao? Rơi vào tình huống căng thẳng, chúng ta thường có tâm trạng bức bối, tức giận vô cớ, thậm chí cảm thấy bị đau bụng hoặc nhức đầu.

Trong bối cảnh như thế, người trong cuộc thường không có hứng gần gũi nửa thứ hai. Stress thực sự tác động tiêu cực đến toàn cơ thể. Vì thế cần học kỹ năng hóa giải stress. Hoạt động thể chất chính là một trong những giải pháp hiệu quả nhất.

Trong thời gian chạy bộ, tập aerobic hay bơi lội, đạp xe… cơ thể tạo ra những hormone cải thiện trạng thái tâm lý. Khoa học đã ghi nhận hiện tượng tăng đột biến nồng độ endorphine, dopanin và serotonin… trong cơ thể sau thời gian tập luyện. Nhờ sự gia tăng những hormone đó, chúng ta có cảm giác thoải mái và sung sướng.

Cùng lúc, sự vận động của cơ thể cũng hóa giải stress. Thế nên, theo khuyến cáo mới nhất của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới), chúng ta cần hoạt động thể chất 350 phút/tuần, tức khoảng 50 phút/ngày.

Vận động cơ bắp là một trong những yêu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản và một khi cảm thấy sung mãn, chúng ta cũng có nhiều năng lượng hơn, tức hứng thú nhiều hơn với “chuyện ấy”. Nhất là với các cặp có điều kiện thường xuyên cùng tập luyện.

Phong độ tốt đảm bảo sex mỹ mãn

Với những cá thể né tránh thể dục thể thao, sex đơn giản là hoạt động… mệt mỏi. Đều đặn và thường xuyên vận động thể chất, năng lực tuần hoàn máu và hô hấp của cơ thể sẽ gia tăng. Thực trạng đó giúp người trong cuộc có sức bền, dẻo dai vượt trội, lâu thấm mệt.

Cũng cần nhấn mạnh, nhờ vận động thể chất, cơ bắp chúng ta khỏe mạnh hơn, cơ thể linh hoạt hơn, làn da săn chắc hơn. Một khi đã đạt đẳng cấp này, chắc chắn đối tượng sẽ dễ thử nghiệm những tư thế yêu đương mới, nhờ thế chất lượng gần gũi cũng nâng cao.

Tự tin, can đảm hơn

Nhờ vận động thể chất, cơ thể đốt cháy lượng calo đáng kể, tức góp phần cắt giảm những kilogam trọng lượng dư thừa, nhất là giảm mỡ bụng. Vòng 2 nhỏ hơn, phom dáng thon thả ưa nhìn hơn, làn da săn chắc và mềm mại chắc chắn khiến người trong cuộc, nhất là phái đẹp, tự tin hơn.

Cảm giác bản thân hấp dẫn hơn, chúng ta sẽ sẵn sàng và can đảm hơn trên giường ngủ.

Chạy bộ để có… libido cao hơn?

Hoàn toàn không phải cường điệu. Trong thời gian tập luyện thể dục, thí dụ chạy bộ, cơ thể được bổ sung oxy, lượng máu cung cấp cho cơ bắp và các bộ phận cơ thể, trong đó có cơ quan sinh dục, cũng được cải thiện.

Tuần hoàn máu tốt, dụng cụ đàn ông cương cứng dễ hơn, có thể duy trì trong thời gian dài hơn, cảm nhận tình dục cũng sâu đậm, ấn tượng và mạnh hơn.

Tuần hoàn máu tốt còn tạo hiệu ứng tuyệt vời hơn với phái đẹp. “Cô bé” được bôi trơn và mẫn cảm hơn, đồng thời libido (ham muốn chuyện ấy) cũng tăng.

Ngọc Báu