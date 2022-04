Nắng nóng kéo dài đến bao giờ?

TPO - Ngày hôm qua (25/4), nhiều nơi ở miền Trung đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất 39-40 độ, dự báo nắng nóng còn kéo dài ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ đến 28/4, ở đồng bằng Bắc Bộ, nắng nóng suy giảm từ ngày mai.

Trọng tâm của đợt nắng nóng đầu tiên năm nay là các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Bắc Bộ. Hôm qua, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, riêng vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C như Quỳ Hợp (Nghệ An) 40,3 độ C, Quỳ Châu (Nghệ An) 39,9 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39 độ C.

Dự báo hôm nay và ngày mai (26-27/4), khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, riêng vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ ngày 28/4 cường độ nắng nóng giảm dần. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay (26/4) có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16 giờ. Khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Hà Nội hôm nay có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16 giờ.

Từ ngày mai, nắng nóng suy giảm ở đồng bằng Bắc Bộ cũng như Thủ đô Hà Nội với nhiệt độ cao nhất chỉ còn 30-32 độ C.

Hôm nay (26/4), các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo nắng nóng cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Bộ kéo dài hết 28/4. Từ 29/4, toàn bộ khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ bước vào một đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.