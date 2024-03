Nâng cao văn hóa ứng xử trong đơn vị Quân đội và trên không gian mạng

TPO - Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên 2024, chiều 25/3, Lữ đoàn Vận tải 971 thuộc Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần) tổ chức chương trình tọa đàm “Tuổi trẻ Lữ đoàn 971 với văn hóa ứng xử - Hãy bắt đầu từ hành động của chính bạn”.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Phòng Công tác quần chúng (Cục Chính trị Tổng cục Hậu cần), Cục Vận tải, Lữ đoàn 971; đại biểu cán bộ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Lữ đoàn 971.

Tại tọa đàm, lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên thanh niên Lữ đoàn 971 và khách mời đến từ Công an huyện Sóc Sơn, Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I, Trường THPT Đa Phúc đã cùng trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề “nóng” như: công tác bảo đảm an toàn giao thông cũng như xây dựng văn hóa tham gia giao thông; Luật An ninh mạng và những nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng; những nguyên tắc ứng xử cơ bản trong gia đình…

Thông qua buổi tọa đàm, nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về văn hóa ứng xử trong đơn vị, gia đình, ngoài xã hội và trên không gian mạng.

Theo Đoàn cơ sở Lữ đoàn 971, văn hóa ứng xử góp phần xây dựng môi trường làm việc chính quy, chuyên nghiệp, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tại Lữ đoàn 971. Nói rộng ra ngoài xã hội, văn hóa ứng xử tạo nên môi trường sống lành mạnh, hòa bình, ổn định và phát triển.

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 971 luôn quan tâm xây dựng và hoàn thiện văn hóa ứng xử trong Lữ đoàn gắn với thi đua, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” đã và đang giành được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đây là tiền đề quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.