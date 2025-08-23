Nâng cao năng lực và tạo cơ hội cho người trẻ – động lực phát triển bền vững quốc gia trong kỷ nguyên mới

Với chủ đề “Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới: Biến khát vọng vươn mình thành hành động”, Diễn đàn quy tụ lãnh đạo Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước để cùng thảo luận và chia sẻ về những giải pháp thiết thực, thúc đẩy phát triển bền vững trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng và đổi mới toàn diện.

Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam chia sẻ về các sáng kiến nhằm phát triển và tạo cơ hội cho thế hệ trẻ – lực lượng nòng cốt kiến tạo tương lai bền vững của đất nước.

Năm 2025 là cột mốc quan trọng đối với Việt Nam, đánh dấu giai đoạn tăng tốc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021–2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mở ra kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, đổi mới và hội nhập. Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành tiếp tục nhấn mạnh các chủ trương, chính sách, định hướng đột phá chiến lược của Đảng để phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, trong đó đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực được xem là động lực và nhân tố quan trọng giúp hiện thực hóa các mục tiêu này.

Nestlé mỗi năm đều trao hàng trăm cơ hội việc làm đến các bạn sinh viên thông qua các chương trình tuyển chọn Quản trị viên tập sự và Thực tập sinh Nesternship.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI cho biết “Trong không khí cả nước hướng về những ngày lễ lớn của dân tộc, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – những người lính thời bình, tự hào đồng hành cùng dân tộc phát triển kinh tế theo hướng bền vững, bao trùm. Đây cũng là lúc chúng ta cần tích cực tham gia vào tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ; đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.”

Với vai trò Đồng Chủ tịch VBCSD, ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, đã trình bày tham luận về phát triển và tạo cơ hội cho thế hệ trẻ – lực lượng nòng cốt kiến tạo tương lai bền vững của đất nước. Bài phát biểu thể hiện cam kết toàn cầu của Nestlé và các sáng kiến cụ thể tại Việt Nam, phù hợp với các chủ trương chiến lược của Đảng và Chính phủ. Nestlé Việt Nam đã cụ thể hóa cam kết thông qua hàng loạt chương trình dài hạn, tiêu biểu như chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển kỹ năng và cơ hội nghề nghiệp (Nestlé Needs YOUth); các chương trình thực tập và đào tạo, cùng các chuỗi hoạt động cập nhật kiến thức chuyên sâu hoàn toàn miễn phí trên nền tảng trực tuyến dành cho các bạn trẻ. Gần đây, Nestlé Việt Nam cũng tham gia mô hình hợp tác “ba nhà” với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU) để triển khai các sáng kiến về đào tạo, phát triển và kết nối nhân tài trẻ, góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nestlé Việt Nam hợp tác với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh triển khai các sáng kiến về đào tạo, phát triển và kết nối nhân tài trẻ.

Tại sự kiện, ông Binu Jacob đã được VBCSD trao kỷ niệm chương ghi nhận đóng góp tích cực trong hành trình 15 năm thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam. Ông chia sẻ:

“Chúng tôi trân trọng sự ghi nhận này và xem đó là nguồn động lực để tiếp tục nỗ lực vì một tương lai xanh, bao trùm và bền vững. Với sự đồng hành của VBCSD, cộng đồng doanh nghiệp – trong đó có Nestlé Việt Nam – sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới của đất nước.”

Được tổ chức thường niên từ năm 2014, VCSF là sự kiện thúc đẩy đối thoại về phát triển bền vững doanh nghiệp giữa cộng đồng doanh nghiệp và Chính phủ Việt Nam quan trọng nhất trong năm của VCCI nói chung và VBCSD nói riêng. Là doanh nghiệp nhiều năm được VCCI, VBCSD bình chọn là doanh nghiệp bền vững nhất trong lĩnh vực sản xuất, Nestlé Việt Nam luôn tiên phong trong việc chia sẻ và lan tỏa các thực hành tốt trong lĩnh vực này, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững tại Việt Nam cũng như hiện thực hóa các mục tiêu, cam kết chung của đất nước.