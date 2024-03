Nam thanh niên bị đâm tử vong trước quán cà phê, 5 đối tượng ra đầu thú

TPO - Nhóm đối tượng đã đánh đập và dùng vật nhọn tấn công nam thanh niên trước quán cà phê khiến nạn nhân tử vong sau đó. Hiện đã có 5 đối tượng trong nhóm ra đầu thú.

Ngày 15/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường 4, TP Đà Lạt.

Thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 17h19 ngày 13/3, N.T.T. (18 tuổi, ngụ phường 4, TP Đà Lạt) từ trong quán cà phê trên đường Đồng Tâm (phường 4) đi ra đến cửa bất ngờ bị nhóm đối tượng vây đánh.

Một nữ thanh niên tên là L.T.K.N. (20 tuổi, ngụ phường 3, TP Đà Lạt) thuộc nhóm đối tượng trên đã dùng vật nhọn đâm vào người N.T.T.

Theo các nhân chứng, nhóm đối tượng chỉ dừng hành vi đánh người và bỏ đi khi nhiều người xúm vào can ngăn. Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh ghi lại. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi biết tin nạn nhân tử vong, ngày 14/3, 5 đối tượng trong nhóm đánh N.T.T. đã đến cơ quan công an đầu thú.

Công an TP Đà Lạt đã chuyển hồ sơ vụ án mạng lên Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý.