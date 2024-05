Nam sinh đuối nước khi đi tắm biển cùng nhóm bạn

TPO - Một nam sinh ở Hà Tĩnh đi tắm biển cùng nhóm bạn nhưng không may bị sóng cuốn ra xa. Dù đã được đưa vào bờ nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngày 31/5, Công an xã Thạch Hội (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc, một học sinh bị đuối nước thương tâm. Nạn nhân được xác định là em N.H.N.K. (11 tuổi, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo đó, vào chiều 30/5, nhóm học sinh gồm 3 em rủ nhau đi tắm tại khu vực biển Hội Tiến (xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà). Trong quá trình tắm biển, do sóng to nên cả 3 em đã bị sóng cuốn ra xa.

Thời điểm này, 2 em may mắn được cán bộ công an xã Thạch Hội đang làm nhiệm vụ gần khu vực và người dân cứu được vào bờ an toàn.

Còn em N.H.N.K. bị sóng cuốn ra xa. Sau khi đưa nạn nhân vào bờ, mặc dù được sơ cứu song không qua khỏi.

Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục và bàn giao thi thể em K. cho gia đình đưa về quê an táng.