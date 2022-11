Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận: Hơn 200 hoạt động, khách hưởng lợi từ kích cầu

TPO - Hội tụ xanh là chủ đề Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận. Hơn 200 hoạt động xuyên suốt năm góp phần kích cầu du lịch nội địa và thu hút khách quốc tế hậu COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Đoàn Văn Việt thông báo 10 tháng qua Việt Nam đón được hơn 2,1 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 92 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu du lịch đạt trên 425.000 tỷ đồng. Lượng tìm kiếm về Du lịch Việt Nam trong tháng 10 cao hơn 20% so với tháng 9 và cao hơn gấp 11 lần so với tháng 3.

Tiếp nối Năm du lịch 2022 tại Quảng Nam, phát huy vai trò của du lịch Bình Thuận trong liên kết, tạo động lực phát triển du lịch khu vực Nam Trung Bộ, tỉnh Bình Thuận được chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề Bình Thuận - Hội tụ xanh.

“Với 208 hoạt động trong đó có 13 hoạt động do Bộ VHTTDL chủ trì, 31 hoạt động do tỉnh Bình Thuận chủ trì với quy mô liên tỉnh, quốc gia và quốc tế diễn ra trong suốt năm 2023. Ngoài ra có 164 sự kiện, hoạt động VHTTDL hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 do 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức. Chúng tôi tin tưởng rằng qua sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 những giá trị tiềm năng của du lịch Bình Thuận nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung sẽ được hội tụ, phát huy và quảng bá hiệu quả, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, ông Việt nói.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cho biết sau COVID-19 yêu cầu đặt ra đối với du lịch phải thích ứng với bối cảnh mới, gắn với thiên nhiên, đảm bảo tiêu chí bền vững.

“Đó là xu hướng chung của thế giới không riêng du lịch Việt Nam, vì thế chủ đề Hội tụ xanh chính là điểm nhấn. Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động của Bình Thuận chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2023”, ông Siêu nói.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nói rằng tỉnh chủ động kế hoạch mở cửa du lịch trở lại, đón khoảng 200.000 khách quốc tế trong bối cảnh khó khăn hậu COVID-19. Trong năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận đặt mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách. Tỉnh có kế hoạch liên kết vùng tạo thành tuyến du lịch kết nối để thu hút khách trong nước và quốc tế.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch và lữ hành chủ động có chương trình kích cầu để thu hút du khách.

Chia sẻ về một số điểm nhấn của sự kiện du lịch lớn nhất trong năm, ông Nguyễn Minh cho biết lần đầu có lễ hội đếm ngược trước thềm khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023, được tổ chức vào tối 31/12 tại đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

Một số hoạt động điểm nhấn: Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh dự kiến tổ chức vào tháng 3/2023, lễ trao giải chung kết cuộc thi Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045 dự kiến tổ chức vào tháng 9/2023...