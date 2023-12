Nam ca sĩ Hàn đưa cả gia đình đến Hội An nghỉ dưỡng

TPO - Heechul cùng gia đình có chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày tại Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam). Trước đó, nam thần tượng nhiều lần âm thầm đến Việt Nam và bày tỏ niềm yêu thích với ẩm thực Việt.

Tối 19/12, chị gái Heechul (Super Junior) là Kim Heejin chia sẻ ảnh đại gia đình đến Việt Nam nghỉ dưỡng từ 15/12-18/12. Gia đình nam thần tượng ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng ở Đà Nẵng, Hội An và thưởng thức ẩm thực Việt.

Chị gái Heechul cho biết đây là lần đầu cả gia đình cô cùng nhau đi du lịch nước ngoài, Heechul cũng góp mặt trong chuyến nghỉ dưỡng này. Những hình ảnh anh dắt tay hai cháu trai, chụp gia đình ở chùa Linh Ứng và cầu Rồng, biển Mỹ Khê, Cù Lao Chàm nhận được lượt tương tác lớn của cộng đồng mạng.

Ẩm thực Việt là điều chị gái nam thần tượng nhóm Super Junior tâm đắc. Cô chia sẻ nhiều hình ảnh về đồ hải sản, rau muống xào, không thể thiếu bún chả và phở.

Trước đó, Heechul từng nhiều lần bị khán giả bắt gặp ở Việt Nam. Hồi giữa tháng 6, anh có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Nam ca sĩ gây chú ý khi mặc áo màu cờ quốc kỳ Việt Nam. Nhiều người có mặt tại sân bay nhận ra thần tượng nổi tiếng người Hàn Quốc. Lịch trình không thông báo trước nên không có quá nhiều fan chào đón. Thời điểm này, anh đến để ghi hình chương trình Knowing Brothers.

Một tháng sau, ca sĩ tiếp tục lọt vào ống kính của fan tại sân bay Tân Sơn Nhất. Không rõ giọng ca sinh năm 1983 đến vì lịch trình công việc hay đi du lịch.

Không chỉ Heechul, các thành viên Super Junior cũng liên tục đến Việt Nam diễn. Tháng 3/2023, tour diễn Super Show 9 của Super Junior được tổ chức tại TPHCM nhưng Heechul không có mặt vì chấn thương.

Heechul sinh năm 1983, là thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior. Những năm gần đây, Heechul tạm thời rời xa sân khấu biểu diễn do chấn thương. Anh thường xuyên làm khách mời, thành viên show giải trí, được yêu mến bởi tính cách, lối nói chuyện hài hước. Nam ca sĩ từng có thời gian hẹn hò với Momo (TWICE). Tuy nhiên cặp sao nhanh chóng chia tay sau gần hai năm công khai quen nhau vì lý do bận rộn công việc.