Nam ca sĩ bị tuột tay, ngã trên sân khấu chung kết Anh trai

TPO - Nhiều ca khúc solo mới do chính các anh trai sáng tác được mang lên sân khấu Chung kết 1 "Anh trai say hi" tối 31/8. Erik gặp sự cố, bị tuột tay khi đang thực hiện động tác vũ đạo trên không.