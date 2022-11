Nam Bộ sắp đón triều cường mạnh, nguy cơ ngập úng diện rộng

TPO - Từ nay đến 11/11, Nam Bộ trải qua một đợt triều cường mạnh trong năm, nguy cơ ngập úng diện rộng ở những vùng trũng thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ngày 5/11 là 4,29m.

Dự báo từ nay đến 11/11, mực nước tại trạm Vũng Tàu duy trì ở mức cao, dao động 4,25-4,35m. Độ cao sóng tại khu vực ven biển Bình Thuận – Cà Mau dao động 2 – 3m, biển động.

Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

Tại hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai, đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 8-10/11 (tức ngày 15-17 tháng 10 âm lịch). Mực nước đo tại trạm Phú An và Nhà Bè cao hơn BĐIII khoảng 0,1m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6h và 17-19h.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, đây là kỳ triều cường cao cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp và ven sông.

Dự báo sau đợt triều cường này, từ cuối tháng 11/2022 đến tháng 1/2023, tại khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 5 đợt triều cường. Đợt 1 từ ngày 23-29/11, đợt 2 từ ngày 7-11/12, đợt 3 từ ngày 21-29/12, đợt 4 từ ngày 6-10/1/2023 và đợt 5 từ ngày 21-26/1/2023.

Riêng 3 đợt triều cường vào những ngày cuối tháng 11, 12 năm 2022 và tháng 1/2023 độ, cao mực nước tại trạm hải văn Vũng Tàu sẽ ở mức cao trên 4m.

Trường hợp triều cường trùng với thời kỳ gió mùa đông bắc có cường độ mạnh sẽ gây ngập lụt tại những khu vực trũng, thấp ở ven biển và cửa sông khu vực ven biển Nam Bộ.

Chủ động ứng phó

Để chủ động ứng phó với đợt triều cường đầu tháng 11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM đã đề nghị chính quyền các địa phương chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý, gia cố bờ bao xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ”, không để xảy ra tình trạng bể, tràn bờ bao hoặc sự cố cửa van gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.



Các cơ quan chức năng liên quan bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các điểm ngập úng do triều cường gây ra. Đối với các tuyến đường ngập do triều cường, các đơn vị phải có biện pháp đảm bảo an toàn (lắp biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng…) nhằm tránh xảy ra tai nạn khi ngập úng.

Đặc biệt, Công an TPHCM được giao chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Thanh niên xung phong tổ chức các lực lượng cơ động điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng do triều cường gây ra.