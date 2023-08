Nam bệnh nhân bị dập nát nội tạng thoát chết thần kỳ

TPO - Nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông, kết quả chẩn đoán hình ảnh của bác sĩ cho thấy, ông L. bị dập nát gan, thận, tụy, đa chấn thương. Nỗ lực cứu chữa của bệnh viện đã giúp bệnh nhân từ cõi chết trở về.

Ngày 22/8, Bệnh viện Quân y 175 TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp đặc biệt nguy kịch vì tai nạn giao thông. Nạn nhân là ông T.C.L (1974, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM) nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, lơ mơ, niêm mạc nhợt, huyết áp tụt thấp, vết thương diện rộng vùng ngực bụng bên phải, bong lóc da cẳng chân trái.

Sau khi đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở máy, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ huy động liên chuyên khoa ứng cứu. Qua hội chẩn nhanh, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị chấn thương bụng kín: vỡ gan độ V diện rộng; chấn thương thận phải độ 5 (dập nát, đứt cuống thận phải); dập nát tuyến thượng thận phải; vỡ nát khối tá tụy, rách tĩnh mạch chủ dưới ngay đoạn dưới tĩnh mạch thận, tràn máu ổ bụng lượng nhiều. Bên cạnh đó, người bệnh còn bị chấn thương ngực kín, gãy xương sườn 9-12 bên trái, dập phổi 2 bên, tràn máu khoang màng phổi trái, chấn thương cột sống ngực.

Bệnh nhân nhanh chóng được mổ cấp cứu khẩn để ngăn chặn tình trạng mất máu cấp và xử lý các tổn thương nghiêm trọng. Sau 6 giờ khẩn trương trong phòng mổ, các bác sĩ đã truyền bổ sung 5 lít máu, khâu vị trí tĩnh mạch chủ dưới đang chảy máu; kẹp động mạch và tĩnh mạch thận phải, cắt thận phải và tuyến thượng thận phải; khâu cầm máu gan vỡ; cắt bỏ khối tá tụy…

Sau phẫu thuật, các chỉ số sinh hiệu của người bệnh dần ổn định. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang được theo dõi đặc biệt tại khoa Hồi sức Tích cực Ngoại, đề phòng các biến chứng nhiễm trùng.

Thiếu tá - BS Phạm Tấn Đạt, khoa Hồi sức Tích cực Ngoại cho biết, phẫu thuật chấn thương vỡ đa tạng trong ổ bụng là một trong những cấp cứu ngoại khoa khẩn cấp để làm giảm nguy cơ tử vong do xuất huyết nội trầm trọng, sốc mất máu. Đây là một trường hợp đặc biệt nguy kịch đã may mắn được can thiệp kịp thời.