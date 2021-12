Nam bác sĩ tử vong do tai nạn trên đường đến bệnh viện dã chiến

TPO - Để đảm bảo giao thương, người dân đi lại vừa thích ứng an toàn với dịch COVID-19, đặc biệt dịp Tết sắp tới, cử tri một số địa phương kiến nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chỉ đạo các tỉnh thành cả nước tạo thuận lợi cho giao thương, đi lại.

Cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ vừa đăng tải thông tin chi tiết liên quan đến bộ kit xét nghiệm COVID-19 do Học viện Quân y phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á nghiên cứu sản xuất.

TPO - Từ ngày 26-28/12 ở Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-12 độ C. Vùng núi có nơi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C.