Gia tăng học sinh, sinh viên gây tai nạn giao thông

TP - Bộ GD&ĐT vừa phối hợp Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức chương trình Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho học sinh, sinh viên năm 2021. Tình trạng tai nạn giao thông (TNGT) ở tuổi học sinh, sinh viên ngày càng nghiêm trọng và phức tạp.

Tại chương trình, Thượng úy Nguyễn Hải Vương, Học viện Cảnh sát Nhân dân, cho hay, theo các nghiên cứu của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, số trẻ em thương vong do TNGT trong 10 năm trở lại đây có dấu hiệu gia tăng, trong đó lứa tuổi 15 - 18 chiếm tỷ lệ tử vong và chấn thương nhiều nhất. Đáng chú ý, trẻ em nam dưới 18 tuổi tử vong vì TNGT chiếm gần 86%. Thượng úy Vương cũng thông tin, nghiên cứu ở bệnh viện, cứ 10 trẻ 15 -18 tuổi bị thương tích khi vào viện thì có gần 6 em do TNGT. Theo ông Vương, có 4 nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng này là ý thức, kỹ năng, kiến thức pháp luật và tình trạng cơ thể khi tham gia giao thông. Ông cho rằng, ở lứa tuổi này, các em quá tự tin có thể làm được dù chưa đủ tuổi lái xe và thích thể hiện bản thân, dễ bị cảm xúc chi phối, không quan tâm đến an toàn của người khác. Sau khi tìm hiểu, ông nhận thấy trang bị các kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên đang thiếu. Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến TNGT. Ông Vương khẳng định, tỷ lệ uống rượu bia đang bị trẻ hóa. Thống kê cho thấy, ở độ tuổi 14-17, có tới 47,5% các em từng uống rượu 1 lần, ở độ tuổi 18 - 21 tuổi, tỷ lệ này là 67%. "Việc uống rượu bị trẻ hóa, các em tham gia giao thông dễ dẫn đến tai nạn. Cùng với đó là sự ảnh hưởng của học tập căng thẳng dẫn đến tình trạng stress, nên khi tham gia giao thông học sinh, sinh viên không tỉnh táo để xử lý tình huống", ông Vương nói. Để giảm thiểu những vụ tai nạn đáng tiếc, theo ông Vương, cần xây dựng văn hóa tham gia giao thông, gồm 2 yếu tố là nhận thức, chấp hành đầy đủ, đúng pháp luật và xử sự tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ người khác khi tham gia giao thông. Trong đó, yếu tố thứ nhất có một phần trách nhiệm của nhà trường và gia đình. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đề nghị, học sinh, sinh viên tuân thủ quy định chưa đủ 18 tuổi không uống rượu bia, không mua bán rượu bia cho bất kỳ ai. "Cũng đề nghị các bậc phụ huynh bỏ thói quen nhờ bảo con đi mua bia, rượu", ông Hùng nói. Với sinh viên, học viên, ngoài việc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, ông Hùng khuyến khích việc sử dụng phương tiện công cộng ở những nơi có điều kiện, thay vì phương tiện cá nhân.