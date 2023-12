Năm 2036, Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già?

TPO - Dân số đang trong thời kỳ già hóa nhanh với số người từ 60 tuổi trở lên tăng mạnh qua các năm. Tuy nhiên, thời kỳ dân số vàng của Việt Nam chưa kết thúc, dự báo sẽ kéo dài ít nhất 10 năm nữa. Tới năm 2036, dự báo, nước ta sẽ bước vào thời kỳ dân số già.

Tổng cục Thống kê đã phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc nghiên cứu và công bố báo cáo Tổng quan Tài khoản chuyển nhượng quốc gia của Việt Nam.

Ông Phạm Hoài Nam - Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động - cho biết, theo kết quả nghiên cứu, dân số lao động tạo ra thu nhập để bù đắp các khoản chi tiêu của mình và “gánh đỡ” nhóm dân số phụ thuộc trong nền kinh tế Việt Nam thực chất là nhóm người trong độ tuổi từ 22 - 53 tuổi, không phải nhóm dân số trong độ tuổi lao động, từ 15 - 64 tuổi.

“Những thay đổi trong cơ cấu tuổi của dân số Việt Nam hiện nay không còn đem lại lợi thế cho quá trình tăng trưởng kinh tế của đất nước. Nói cách khác thời kỳ lợi tức nhân khẩu học (tăng trưởng kinh tế là kết quả của sự thay đổi trong cơ cấu tuổi của dân số) thứ nhất đã kết thúc ở Việt Nam”, ông Nam nhận định.

Dù vậy, theo ông Nam, điều này không có nghĩa Việt Nam đã kết thúc thời kỳ dân số vàng. Xét về cấu trúc tuổi thuần túy, Việt Nam vẫn đang ở trong thời kỳ dân số vàng với tỷ trọng dân số từ 15-64 tuổi của Việt Nam khoảng 67,4%, tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi và từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 32,6%.

Tuy nhiên, lợi tức nhân khẩu học không chỉ xảy ra một lần. Dân số có thể có lợi tức nhân khẩu học lần thứ nhất, lần thứ hai, và thậm chí lần thứ ba. Ở Việt Nam, thời kỳ lợi tức nhân khẩu học thứ nhất đã kết thúc nhưng Việt Nam có thể triển khai đồng bộ các giải pháp kinh tế xã hội để tăng năng suất lao động, khuyến khích gia tăng tỷ lệ tham gia lao động để đạt được lợi tức nhân khẩu học thứ hai.

Đặc biệt nếu thực hiện tốt các chiến lược, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần của Quyết định số 1305 của Thủ tướng, Việt Nam sẽ có mức tăng năng suất lao động bình quân giai đoạn 2023-2030 là 6,5%/năm. Mức tăng năng suất này sẽ giúp Việt Nam đạt lợi tức nhân khẩu học thứ hai đến những năm 2040.

Ngoài ra, mặc dù Việt Nam không còn lợi thế về cơ cấu tuổi, đất nước ta vẫn đang ở trong “thời kỳ cơ cấu dân số vàng” với lực lượng lao động trẻ dồi dào. Dự báo thời kỳ này sẽ kéo dài ít nhất 10 năm nữa. Do đó, theo ông Nam các chính sách để tận dụng “thời kỳ cơ cấu dân số vàng”, đặc biệt là chính sách tạo việc làm và việc làm thỏa đáng cho người lao động vẫn còn nguyên giá trị và cần phải tiếp tục triển khai thực hiện tốt đảm bảo hiệu quả kinh tế và ổn định xã hội.

Bên cạnh đó, ông Nam cho rằng, Việt Nam cần tích cực thực hiện tốt các giải pháp tăng năng suất lao động kết hợp với các chính sách khuyến khích tăng tỷ lệ tham gia lao động. Đặc biệt là tỷ lệ tham gia lao động ở nhóm người cao tuổi, góp phần tạo thêm thu nhập, giúp giảm thiểu “thâm hụt vòng đời kinh tế” nhằm tận dụng lợi tức nhân khẩu học thứ hai cho quá trình tăng trưởng và phát triển bền vững.

Theo Tổng cục Thống kê, năm nay năng suất lao động của người Việt đạt 188,7 triệu đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. GDP/người ước đạt hơn 101,9 triệu đồng/người/năm. Theo giá so sánh, năng suất lao động tăng 3,65% do trình độ của người lao động được cải thiện. Thu nhập người lao động năm 2023 tăng gần nửa triệu đồng, bình quân 7,1 triệu đồng/tháng.