Giá lao dốc mạnh, động thái ‘lạ’ của nhà vàng

TPO - Tuần qua (từ 25 đến 29/12), Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Bình Phước, Công an tỉnh Bình Thuận và Công an tỉnh Sóc Trăng đã triển khai các quyết định về công tác cán bộ.