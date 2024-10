Mỹ: Hai máy bay chở hàng trăm người suýt va chạm trên trời

TPO - Trong lúc đang chuẩn bị tiếp cận sân bay quốc tế Austin-Bergstrom ở Texas để hạ cánh, chuyến bay AA2587 của Hãng hàng không American Airlines đang chở 122 hành khách suýt cắt vào chiếc máy bay hạng nhẹ Cessna 182.

Theo phân tích của Flightradar24 về sự cố nói trên xảy ra mới đây, nguyên nhân của sự cố xuất phát từ việc chiếc Cessna 182 xâm phạm đường bay của máy bay Boeing 737-800, trong lúc đó Boeing 737-800 lại đang giảm độ cao để chuẩn bị hạ cánh, dẫn đến việc hai máy bay suýt va chạm trên không.

Ngay lập tức, hệ thống cảnh báo va chạm máy bay trên không (TCAS) của máy bay Boeing 737-800 đã được kích hoạt.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết, khi các phi công trên máy bay Boeing 737-800 phản hồi khuyến cáo của TCAS, họ đã quay về phía một máy bay thứ ba, dẫn đến mất khoảng cách giữa các máy bay. Điều đó khiến kiểm soát viên không lưu phải khẩn trương chỉ đạo các máy bay thay đổi hướng đi trong sáng 16/10 (giờ địa phương).

Cuối cùng, máy bay Boeing 737-800 đã an toàn hạ cánh. Trong khi đó, chiếc Cessna 182 vẫn tiếp tục hành trình và hạ cánh tại sân bay tưởng niệm Roger M Dreyer ở Gonzales, Texas, khoảng một giờ sau đó.

Dữ liệu của Flightradar24 cũng cho thấy, hai máy bay khi đó chỉ cách nhau khoảng 350 feet (khoảng hơn 106 m). Đặc biệt, máy bay của Hãng hàng không American Airlines gần như bay thẳng qua chiếc Cessna.

Ngay sau sự việc, FAA tuyên bố tiến hành cuộc điều tra riêng về vụ suýt va chạm và sẽ trao đổi với tất cả các bên liên quan.

FAA cũng nhấn mạnh, nếu không có cảnh báo TCAS trong buồng lái của Hãng hàng không American Airlines thì có thể đã xảy ra một vụ tai nạn hàng không thảm khốc.

Hồi giữa tháng 7, FAA cũng mở cuộc điều tra sau khi chiếc máy bay American Eagle số 5511, do chi nhánh khu vực của Hãng hàng không American Airlines khai thác, suýt đối đầu với máy bay Delta Connection 5421 do Endeavour Air - chi nhánh khu vực của Hãng hàng không Delta Air Lines khai thác ở không phận thành phố New York, Mỹ.

Kim Thảo