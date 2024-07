Mưa lớn tiếp tục kéo dài tại TPHCM và Nam bộ

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết TPHCM và khu vực Nam bộ hôm nay (ngày 28/7) nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sáng 28/7, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ (TPHCM).

Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho khu vực các huyện trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác, gồm: huyện Hóc Môn, Nhà Bè, quận 12, TP Thủ Đức và các quận trung tâm thành phố. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 10mm, có nơi trên 15mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (từ 8 - 17m/s).

Trong khi đó, tại các tỉnh, thành Nam bộ, mây dông đang phát triển gây mưa rào và kèm theo dông, sét trên khu vực như: tỉnh Kiên Giang (huyện Giồng Riềng, Tân Hiệp, Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành), tỉnh An Giang (huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Châu Thành, Châu Phú, Chợ Mới, Phú Tân, Tịnh Biên, TP Châu Đốc), tỉnh Đồng Tháp (Thanh Bình, Tam Nông, huyện Hồng Ngự, TP Hồng Ngự, huyện Tân Hồng), tỉnh Long An (Tân Thạnh, Vĩnh Hưng), tỉnh Tây Ninh (huyện Bến Cầu), tỉnh Bình Phước (huyện Lộc Ninh).

Dự báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên, sau đó mây dông có xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 15mm, có nơi trên 15mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5 - 8 (8 - 21m/s).

Dự báo trong những ngày tới, gió mùa Tây Nam ảnh hưởng đến thời tiết Nam bộ tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình và gây mưa cho khu vực này. Mưa dông chủ yếu xuất hiện về chiều, tối.

Tại TPHCM, từ nay đến ngày 5/8, nhiều khu vực có xác suất mưa từ 60 - 75%.

Trong hôm nay (28/7), khu vực Nam bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.