Mưa lớn kéo dài, miền Bắc cảnh báo lũ dâng cao

TPO - Mưa lớn tiếp tục kéo dài ở các tỉnh miền Bắc trong những ngày tới, dự báo trên các sông suối nhỏ ở vùng núi Bắc bộ, lũ lên từ 1,0-2,5m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở đồng bằng.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên hôm nay (29/7), miền Bắc có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7-15h cục bộ có nơi trên 90mm như Xuân Minh (Hà Giang) 126.6mm, Mường Phăng 1 (Điện Biên) 116.4mm, Yên Phong (Bắc Ninh) 92.4mm và Văn Giang (Hưng Yên) 116.4mm.

Dự báo từ chiều tối 29/7 đến ngày 31/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm 31/7, mưa lớn giảm dần ở khu vực này.

Từ chiều tối 29/7 đến sáng 30/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm, từ chiều 30/7 mưa lớn giảm dần.

Tại Hà Nội, từ chiều 29/7 đến sáng 31/7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 40 - 70mm, có nơi trên 100mm. Từ chiều và đêm 31/7, mưa giảm nhanh về cường độ, Hà Nội chỉ còn mưa rào rải rác với lượng mưa chỉ từ 5-10mm.

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm 29/7, khu vực Thanh Hoá và Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ nay đến ngày 30/7, trên các sông suối nhỏ thượng lưu khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,0- 2,5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức BĐ1- BĐ2. Mực nước các sông suối tại hạ lưu khu vực đồng bằng sông Hồng- Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm theo xu thế xuống. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông kéo dài nhiều ngày, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Đặc biệt, mực nước lũ các sông suối nhỏ hạ lưu sông Hồng- Thái Bình duy trì ở mức cao nhiều ngày có thể làm lở đất ven sông và ảnh hưởng đến an toàn đối tuyến đê vùng ven sông Đáy, sông Bùi, sông Tích và các nơi khác vùng đồng bằng sông Hồng- Thái Bình.

Riêng tại Hà Nội, mưa lớn có thể tiếp tục làm ngập các xã thuộc huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức như làng Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai, Nam Phương Tiến, Thủy Xuân Tiên, Tốt Động, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, Quảng Bị và cục bộ một số xã thuộc huyện Quốc Oai, gây thiệt hại về nhà cửa, cây trồng, môi trường gây dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.