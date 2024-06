Mưa dông gia tăng tại Nam bộ trong tuần mới

TPO - Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, hiện nay gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ ổn định và tiếp tục có xu hướng gây mưa cho khu vực Nam bộ trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay (ngày 10/6), khu vực Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Dự báo trong ngày 10/6, khu vực Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 - 30mm, có nơi trên 70mm. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Dự báo tình hình thời tiết TPHCM trong những ngày giữa tháng 6, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hiện nay vùng nhiễu động ngoài khơi Nam bộ đang có xu hướng di chuyển vào đất liền, suy yếu và tan đi. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động yếu. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.

Từ ngày 11/6, áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh trở lại. Rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc bộ có xu hướng hoạt động mạnh hơn.

Dựa vào những hình thế thời tiết chính nêu trên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo thời tiết TPHCM và khu vực Nam bộ tiếp tục có mưa dông trong những ngày tới. Mưa chủ yếu xuất hiện vào lúc chiều, tối.

Tại TPHCM, từ ngày 10 - 19/6, một số khu vực có xác suất mưa từ 70 - 75%. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay (sáng 10/6), ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau đang có mưa rào và dông rải rác. Dự báo ngày và đêm 10/6, vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7, đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.