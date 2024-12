Một năm 'vươn mình' của ngành Công Thương Gia Lai

Ngày 27/12, Đảng uỷ Sở Công thương tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Trong năm 2024, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương Gia Lai đã đề ra và triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu (tất cả các chỉ tiêu về công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu đều tăng so với năm 2023). Cụ thể, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp năm 2024 ước tăng 2,9% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2024 ước đạt 60.771 tỷ đồng, tăng 10,14% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu năm 2024 ước đạt là 820 triệu USD, đạt 109,3% so với kế hoạch, tăng 20,58% so với cùng kỳ.

Để đạt được những kết quả trên, trong năm 2024, Đảng ủy Sở Công Thương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm 2024 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", kịp thời ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác đảng, công tác kiểm tra giám sát ngay từ đầu năm và triển khai thực hiện đúng tiến độ công việc. Đặc biệt, công tác phát triển đảng viên, kiểm tra giám sát thực hiện theo đúng kế hoạch. Các đoàn thể thực hiện phong trào do cấp trên phát động và các nhiệm vụ xây dựng đảng.

Xuất khẩu trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế tỉnh Gia Lai: Cty TNHH Vĩnh Hiệp đã trở thành nhà xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam với 520 triệu USD chiếm 10% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của VN, chiếm hơn 80% kim ngạch xuất khẩu cà phê của tỉnh, chiếm 63% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Cà phê L’amant của Cty TNHH Vĩnh Hiệp được Bộ Công Thương công nhận là sản phẩm thương hiệu quốc gia năm 2024, là sản phẩm đầu tiên của Gia Lai đạt sản phẩm thương hiệu quốc gia.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai Phạm Văn Binh cho biết, năm 2025 cần tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của Sở Công thương, kế hoạch hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2025 tăng 4,8% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2025 trong điều kiện bình thường ước đạt 66.500 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2025 dự kiến đạt 850 triệu USD, tăng 6,25% so với năm 2024; tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2025 dự kiến đạt 120 triệu USD, tăng 4,35% so với năm 2024.

“Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các Cụm công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tiếp tục triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thành lập các cụm công nghiệp. Triển khai Kế hoạch khuyến công năm 2025 và xây dựng Kế hoạch khuyến công năm 2026. Nghiên cứu, tham mưu triển khai quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023”, ông Binh nhấn mạnh.

Ngoài ra, cần tập trung triển khai kế hoạch đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ, triển lãm theo kế hoạch và vận động doanh nghiệp hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đặc biệt, triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; ứng dụng triệt để các thành tựu công nghệ của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong chuyển đổi số ngành Công Thương, tập trung vào các giải pháp thực hiện Chính quyền số, Kinh tế số, thúc đẩy phát triển xã hội số; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, minh bạch, công khai, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công.

Tháng 8/2024, Sở Công thương tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị buôn Ma Giai (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa) về công tác hỗ trợ sau lễ kết nghĩa giữa hai đơn vị. Theo đó, Sở đã kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ nhà tình nghĩa cho 5 hộ khó khăn nhất gồm: Ra Lan Y Câu, Ra Lan Thị Muôi, Ra Lan Thị Sế, Ra Lan Thị Tiếp , Lê O H’Roan với kinh phí từ 60-70 triệu đồng/căn nhà.