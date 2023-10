Một Hà Nội khác lạ trong ngày không khí lạnh về

TPO - Sáng nay (10/10), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Sáng nay, Hà Nội se lạnh, nhiều người dân mặc thêm áo khoác khi ra đường.