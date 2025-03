Mới nhất vụ tài xế vừa chở khách vừa 2 tay cầm 2 điện thoại

TPO - Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế vừa chở khách vừa 2 tay cầm 2 điện thoại.

Ngày 24/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã triệu tập tài xế có hành vi vi phạm an toàn giao thông trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tài xế bị triệu tập là N.A.L (SN 1992, trú thôn Liên Tân, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An). Tại cơ quan công an, tài xế L. đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế L. về hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, chiều 22/3, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế điều khiển xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 20B-006.xx, tay phải đang nghe điện thoại, tay trái lướt điện thoại khác, khi đang lưu thông trên đường.

Hành động nguy hiểm này khiến nhiều hành khách tỏ ra lo sợ, có người đã yêu cầu dừng xe để xuống.