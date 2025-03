Đại tá Trần Văn Dương được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 27/3, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo báo Sóc Trăng, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Đại tá Trần Văn Dương - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng chúc mừng Đại tá Trần Văn Dương được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Đại tá Trần Văn Dương đã kinh qua nhiều vị trí, chức vụ tại Công an Thành phố Cần Thơ, là cán bộ có nhiều thành tích nổi bật trong quá trình công tác.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trên cương vị mới, Đại tá Trần Văn Dương tiếp tục phát huy sở trường, năng lực, kinh nghiệm, nhanh chóng nắm bắt tình hình, sâu sát cơ sở, bám sát địa bàn, cùng với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt là công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh trong dân tộc, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, Đại tá Trần Văn Dương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 124, ngày 10/2/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Theo dõi toàn diện các hoạt động của lực lượng công an sau sắp xếp, đặc biệt là tiếp nhận, tra cứu hồ sơ, cung cấp thông tin phục vụ kịp thời công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng công an tỉnh; tăng cường tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ, nâng cao hiệu quả công tác.