Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Chiều 18-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ tại Đồng Nai.

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đào Văn Phước đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải sinh năm 1977, quê quán xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thiếu tướng Nguyễn Đức Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Ngày 4-1-2025, đồng chí được điều động nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tập thể Công an tỉnh Đồng Nai. Đồng chí bày tỏ, trong thời gian tới sẽ tiếp tục cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện đoàn kết thống nhất để lãnh đạo lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, xứng đáng là lực lượng công an Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng thiếu tướng Nguyễn Đức Hải sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp phần điều hành, phát triển Đảng bộ tỉnh Đồng Nai ngày càng lớn mạnh, đồng thời giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự xã hội trong thời gian tới.