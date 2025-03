TPHCM nắng nóng kéo dài, đề phòng cháy nổ

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo trong hôm nay 21 và ngày mai 22/3, miền Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C. Tuy nhiên, nhiệt độ dự báo có thể chênh lệch 2-4°C so với nhiệt độ thực tế ngoài trời, đặc biệt ở các khu vực có mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết Nam Bộ (bao gồm TPHCM) hôm nay (21/3) có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C; riêng miền Đông 34-36 độ C.

Trước đó, vào ngày hôm qua (20/3), miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ, độ ẩm tương đối phổ biến 55-65%. Dự báo trong hôm nay ngày 21 và ngày mai 22/3, miền Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Thời gian nắng nóng: từ 12-15 giờ.

Nhiệt độ dự báo trong bản tin có thể chênh lệch 2-4 độ C so với nhiệt độ thực tế ngoài trời, đặc biệt ở các khu vực có mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

“Nắng nóng tại Đông Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Cháy rừng có thể xảy ra do thời tiết khô hanh. Sốc nhiệt, kiệt sức, mất nước có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao”- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin.

Trong khi đó, phân tích hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực TPHCM trong những ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện nay áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) có cường ổn định sau suy yếu dần, tuy nhiên vẫn khuếch tán yếu xuống Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ hoạt động ổn định.

Trong những ngày tới, không khí lạnh có cường độ suy yếu dần, tới 27-28/3 tăng cường trở lại phía bắc nước ta. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới xu hướng nâng trục lên phía Bắc, khoảng ngày 24-25/3 suy yếu rút ra phía đông, tới các ngày 27-28/3 lấn tây trở lại. Từ 25-27/3 rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh dần và ảnh hưởng yếu đến thời tiết khu vực Nam Bộ.

“Từ nay đến ngày 29/3, đề phòng thời tiết có nắng mạnh, độ ẩm thấp khiến không khí ngoài trời nóng và hanh khô, mưa dông trái mùa xuất hiện”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết.