TPHCM cuối tuần nắng nóng, chỉ số UV ở mức rất cao

TPO - Những ngày cuối tuần, TPHCM có nắng mạnh, độ ẩm thấp khiến không khí ngoài trời nóng và hanh khô. Cơ quan khí tượng dự báo mưa dông trái mùa sẽ xuất hiện từ ngày 16 - 17/3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (14/3), khu vực Nam bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại TPHCM, ban ngày có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất khả năng đạt 36 độ C. Chỉ số tia cực tím (UV) đạt mức rất cao (từ 10 - 11), tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài.

Mặc dù ban ngày nắng nóng nhưng vào chiều tối, khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ tăng lên. Người dân cần đề phòng hiện tượng thời tiết thay đổi đột ngột.

Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hiện nay áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) đang tiếp tục suy yếu và biến tính. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động ổn định.

Trong những ngày tới, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây có trục ở khoảng từ 23 - 26 độ vĩ Bắc bị nén và đầy dần lên bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc. Khoảng từ chiều và đêm 15/3, không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ít thay đổi sau suy yếu và rút dần hoàn lưu ra phía Đông. Từ khoảng ngày 16/3, nhánh phía Tây của áp cao cận nhiệt đới phát triển và thiết lập trường phân kỳ trên khu vực miền Bắc.

“Đề phòng thời tiết có nắng mạnh, độ ẩm thấp khiến không khí ngoài trời nóng và hanh khô, mưa dông trái mùa xuất hiện ngày 16-17/3” - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo.

Chuyên gia khuyến cáo: Nên hạn chế hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10h sáng đến 16h để giảm thiểu tác hại của tia UV. Trường hợp cần phải ra ngoài, cần dụng các biện pháp bảo vệ như kem chống nắng, áo dài tay, mũ rộng vành và kính râm khi ra ngoài; đồng thời, mang theo ô hoặc áo mưa để phòng trường hợp mưa dông bất chợt vào buổi chiều và tối.