Miền Bắc rét về đêm và sáng, miền Trung mưa dông dài ngày

TPO - Hôm nay (5/11), các tỉnh miền Trung bước vào đợt mưa dông kéo dài nhiều ngày nhưng cường độ mưa không lớn. Miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng, ngày nắng hanh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên hôm nay, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa - Hà Tĩnh tiếp tục thời tiết ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi cao 13-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Riêng Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C. Các tỉnh Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nền nhiệt cao hơn 2-3 độ C.

Dự báo mưa dông ở các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi kéo dài trong nhiều ngày tới. Tuy nhiên cường độ mưa không quá lớn, ít nguy cơ về ngập úng diện rộng.

Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Dự báo hình thái này kéo dài nhiều ngày tới ở Tây Nguyên.

Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Dự báo 6-7/11, Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Từ 8-13/11, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.