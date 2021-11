Miền Bắc nắng ấm trước khi đón đợt rét khô

TPO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão sắp xuất hiện trên Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới hoặc bão này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ, nguy cơ xảy ra một đợt mưa to đến rất to tiếp theo ở khu vực này.

TPO - Thị trường hiện nay xuất hiện loại cốt lẩu Tứ Xuyên với giá 55.000 đồng/gói, bao bì đều là tiếng Trung Quốc, thế nên rất khó kiểm soát về chất lượng an toàn thực phẩm.

TPO - Chương trình đấu giá tranh trực tuyến lần 2 (diễn ra lúc 11g ngày 23/10), do Báo Tiền Phong tổ chức, với mục đích hướng về trẻ em, đối tượng thiệt thòi nhất, trong đại dịch COVID-19. Cuộc đấu giá lần này thu hút 17 tác phẩm của 17 tác giả.

TPO - Kagome Kagome - trò chơi dân gian quen thuộc của trẻ em Nhật Bản từng được đưa vào bộ phim sinh tồn As The Gods Will đã gây ám ảnh cho người xem bởi sự ma mị, rùng rợn.