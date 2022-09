Miền Bắc, miền Trung bước vào đỉnh điểm mưa lớn

TPO - Từ chiều nay đến 24/9 là đỉnh điểm của đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Bắc, miền Trung, trong đó trọng tâm mưa là các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Trong sáng nay (22/9), khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, có nơi mưa rất to như Vĩnh Kim (Quảng Trị), Cát Minh (Bình Định, Mê Pu (Bình Thuận, Tân Cảnh (Kon Tum), Cư San (Đắk Lắk) , Mỹ Phước (Kiên Giang).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, qua theo dõi và phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và sản phẩm dự báo cho thấy khả năng cao xuất hiện các đợt mưa lớn kéo dài ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ trong thời gian tới.

Trong đó, từ chiều tối nay (22/9) đến ngày 24/9 là đỉnh điểm của đợt mưa lớn đang diễn ra. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị thời gian này có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Hà Nội từ chiều tối nay (22/9) đến ngày 24/9 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, mưa to đến rất to ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mưa vừa mưa to ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25/9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Từ đêm nay (22/9) đến ngày 25/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-6m, hạ lưu từ 2-3m. Đỉnh lũ thượng lưu sông Mã, các sông nhỏ ở Thanh Hoá lên mức BĐ1 và trên BĐ1; thượng lưu hệ thống sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1 và trên BĐ1; hạ lưu sông Mã, sông Cả ở dưới BĐ1; các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị lên mức BĐ1 và trên BĐ1, có sông lên mức BĐ2.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau đợt mưa dông này, từ ngày 27-29/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục đón một đợt mưa lớn với xác suất 60-70%.

Trong khi đó, tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, đợt mưa dông nhiều ngày qua chưa có dấu hiệu chấm dứt. Dự báo chiều tối và đêm nay, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100m.

Mưa dông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.