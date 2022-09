Biển Đông có thể đón bão, áp thấp nhiệt đới trong tuần tới

TPO - Dự báo trong khoảng 24-27/9, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung và Nam Trung Bộ có khả năng hình thành trong những ngày tới. Trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông trong khoảng 24-27/9.

Dự báo xa hơn cho thấy, từ nay đến tháng 3/2023, trên khu vực Biển Đông có thể xuất hiện 5-7 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động, trong đó 2-4 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong những năm La Nina tác động như năm nay, cần đề phòng xảy ra bão và mưa lớn dồn dập tại khu vực Miền Trung trong các tháng cuối năm 2022. Ngoài ra, không loại trừ khả năng tháng 1/2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông.

Trên đất liền nước ta, dự báo trong những ngày cuối tuần này và tuần tới có mưa dông diện rộng ở nhiều nơi. Tại miền Bắc, từ đêm 22-23/9 và các ngày 28-29/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực ven biển, đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ đêm 22-25/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 26-29/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, tập trung ở phía Nam.

Trong khi đó, khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.