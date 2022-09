Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên.

TPO - Dự báo khoảng cuối tháng 9, miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh đầu tiên, trời lạnh về đêm và sáng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo khoảng cuối tháng 9/2022, miền Bắc bắt đầu có các đợt không khí lạnh tác động. Do tác động của không khí lạnh, dự báo nền nhiệt miền Bắc có sự giảm nhẹ. Trời chuyển lạnh về đêm và sáng.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, các đợt không khí lạnh đầu mùa chưa gây rét nhưng có khả năng gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung vào cuối tháng 9. Ngoài ra, những đợt không khí lạnh đầu mùa thường gây mưa dông, kèm theo đó là lốc xoáy, gió giật mạnh cho các tỉnh miền Bắc.

Dự báo tháng 10 năm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ, giai đoạn từ tháng 11/2022-12/2023 nhiệt độ phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ, giai đoạn tháng 1-3/2023 nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong đó thời gian chính đông tập trung từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau.

Dự báo gần hơn cho thấy, trong những ngày tới, các khu vực trên cả nước liên tiếp đón mưa dông.

Tại miền Bắc, từ đêm 21-23/9 và thời kỳ ngày 28-29/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực ven biển, đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình ngày 22-23/9 khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, từ đêm 22-25/9 khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 26-29/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, tập trung ở phía Nam.

Riêng tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong nhiều ngày qua đã có mưa rào và dông rải rác do tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh. Dự báo trong nhiều ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.