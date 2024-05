MG – Chiếc xe hội tụ cả 'thế giới' - Một sản phẩm 'toàn cầu'

Khi nói đến việc chọn lựa một chiếc xe ô tô, người tiêu dùng hiện đại tại Việt Nam không chỉ đơn thuần tìm kiếm sự tiện nghi hay công nghệ tiên tiến, mà còn ưu tiên giá trị thương hiệu được minh chứng qua thời gian.

MG, một thương hiệu với lịch sử 100 năm đến từ Anh Quốc, nay đã trở thành biểu tượng của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa phương Đông và phương Tây, mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những chiếc xe không chỉ đáp ứng nhu cầu về mặt kỹ thuật mà còn thể hiện tầm nhìn toàn cầu của một tập đoàn quốc tế.

Với nguồn gốc từ "Đất nước sương mù" - Anh Quốc, MG đã được biết đến trong lịch sử là một biểu tượng của sự tinh tế và lịch lãm. Dưới bàn tay của các nhà thiết kế đầy tâm huyết, mỗi chiếc xe MG không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là tác phẩm nghệ thuật, phản ánh truyền thống lâu đời của sự sang trọng và đẳng cấp.

Cho đến ngày nay, những chiếc xe MG vẫn giữ được nét truyền thống này là nhờ quá trình thai nghén tại trung tâm thiết kế SAIC Design Advanced London. Trung tâm có vai trò quan trọng trong việc định hình ngôn ngữ thiết kế và tạo ra các mẫu concept của MG. Nơi đây được trang bị các công nghệ thiết kế tiên tiến nhất, nhằm khám phá và thử nghiệm các ý tưởng mới, đồng thời đảm bảo rằng MG có thể tiếp tục mang đến những sản phẩm đột phá và hấp dẫn. SAIC Design Advanced London không chỉ là nơi làm việc của các nhà thiết kế đến từ nhiều quốc gia khác nhau, mà còn là điểm tập trung của sự sáng tạo, nơi các xu hướng thiết kế mới được hình thành và phát triển. Với một đội ngũ chuyên gia tài năng và đa dạng văn hóa, SAIC Design Advanced London là một mảnh ghép quan trọng trong việc tạo nên những chiếc xe MG không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng trên toàn thế giới.

Không chỉ có vậy, những chiếc xe MG còn được sản xuất tại Thái Lan, nơi có nền công nghiệp ô tô phát triển hàng đầu Đông Nam Á. Nhà máy sản xuất xe MG tại Thái Lan là một phần quan trọng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của MG, được điều hành bởi SAIC Motor-CP Co., Ltd, một liên doanh giữa SAIC Motor và Charoen Pokphand Group từ đất nước “Chùa Vàng”. Nhà máy này tọa lạc tại khu công nghiệp Hemaraj, tỉnh Chonburi, là nơi tọa lạc của hàng loạt nhà máy nằm trong chuỗi cung ứng ngành công nghiệp sản xuất ô tô quốc gia này. Nhà máy MG tại Thái Lan bắt đầu hoạt động sản xuất vào năm 2014 và có công suất thiết kế đáng kể, nhằm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang các thị trường khác trong khu vực. Nhà máy này áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến và tự động hóa cao, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Sự kết hợp này không chỉ đảm bảo chất lượng vượt trội mà còn giúp MG đạt được hiệu quả cao trong từng quy trình sản xuất, qua đó mang lại giá trị tốt nhất cho người tiêu dùng.

Không dừng lại ở đó, sự sở hữu của tập đoàn Trung Hoa – SAIC, không chỉ mang lại cho MG nguồn lực tài chính vững mạnh mà còn mở ra cánh cửa của những công nghệ mới nhất và sự đổi mới không ngừng. Theo số liệu từ SAIC, MG đã đạt được mức tăng trưởng hai con số trong những năm gần đây. Điều này không chỉ cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu MG mà còn là minh chứng cho sự tin tưởng của người tiêu dùng toàn cầu đối với chất lượng và giá trị mà MG mang lại. Bằng chứng là mẫu xe MG4EV dù mới ra mắt không lâu nhưng đã trở thành mẫu xe điện bán chạy thứ 2 tại Anh Quốc trong năm 2023 vừa qua, với doanh số 21,715 chiếc bán ra.

Sự kết hợp giữa ba quốc gia – Anh, Thái Lan, và Trung Hoa, không chỉ tạo ra một sản phẩm đa dạng về mặt kỹ thuật và văn hóa mà còn phản ánh một thế giới ngày càng toàn cầu hóa. MG không chỉ là sự lựa chọn của những người tiêu dùng thông thái mà còn là những người tiêu dùng hiểu biết sâu sắc về giá trị của sự giao thoa đa quốc gia. Người tiêu dùng Việt Nam sẽ được tiếp cận với những công nghệ ô tô tiên tiến hàng đầu thế giới, với mức giá tương đối cạnh tranh so với các sản phẩm cùng phân khúc, một phần do lợi thế thuế quan từ Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN. Bên cạnh đó, sự đa dạng trong các dòng xe mà MG hiện đang phân phối từ sedan như MG5 và New MG5, cho tới những mẫugầm cao như MG ZS, MG HS, MG RX5, hay mẫu MG4 EV sắp ra mắt – mẫu xe điện đầu tiên của MG tại Việt Nam, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng của khách hàng Việt. Các mẫu xe MG cũng đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, mang đến sự an tâm về độ bền và chất lượng cho người tiêu dùng. Không chỉ vậy, dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ khách hàng sau bán hàng của MG cũng rất được chú trọng, với mạng lưới gồm gần 34 đại lý, showroom và trung tâm bảo hành - bảo dưỡng MG Care tại Việt Nam, đảm bảo trải nghiệm sử dụng xe MG luôn thuận tiện và thoải mái.