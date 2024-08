Máy bay chở ứng viên Phó Tổng thống Mỹ gặp sự cố

TPO - Một chiếc máy bay chở ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa JD Vance - người đồng hành cùng ứng viên Tổng thống Donald Trump - đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Milwaukee do gặp sự cố.

Ngày 17/8, chiếc Boeing 737-800 chở ông JD Vance đã gặp vấn đề về cửa và buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại bang Wisconsin, Mỹ.

Sự việc xảy ra sau khi ông JD Vance tiến hành một buổi vận động tranh cử tại Hiệp hội cảnh sát Milwaukee, thành phố Milwaukee, bang Wisconsin. Đây là lần thứ hai ông đến Wisconsin kể từ khi trở thành ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ, đồng hành cùng ông Donald Trump.

Kết thúc buổi vận động, ông Vance đã lên chiếc máy bay thuê có tên Trump Force Two trở về bang quê nhà ở Ohio. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi cất cánh, phi công đã tuyên bố tình trạng khẩncấp và quay trở lại thành phố của Wisconsin - nơi máy bay được đội ngũ mặt đất và lính cứu hỏa kiểm tra.

Người phát ngôn của ông Vance - Taylor Van Kirk - cho biết: "Phi công thông báo có sự cố với phần gioăng cửa. Ngay sau khi vấn đề được giải quyết, máy bay đã quay trở lại lộ trình bay ban đầu".

Sự cố này đã làm chậm lịch trình khoảng một giờ. Khoảng 14h15, máy bay đã được phép cất cánh.

Trước đó, chiếc máy bay Trump Force One thuộc sở hữu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buộc phải chuyển hướng do vấn đề kỹ thuật. Chiếc máy bay đã hạ cánh khẩn cấp tại Billings ở bang Montana, cách điểm đến dự kiến khoảng 225 km. Cựu Tổng thống tiếp tục hành trình trên một chiếc máy bay phản lực tư nhân nhỏ và đến nơi chậm 1h30 so với dự kiến.

Ông Trump đi trên chiếc Boeing 757 riêng có tên Trump Force One, được trang bị phòng ngủ và hệ thống âm nhạc hiện đại. Chiếc máy bay Boeing 737-800 có tên Trump Force Two của ông Vance bình thường hơn, trên máy bay chỉ có hai hàng ghế chạy dọc theo chiều dài, máy bay cũng được tăng cường thêm một vài bàn hội nghị. Đuôi máy bay được phủ đầy tên của các nhà tài trợ. Bên trong được trang trí bằng các khẩu hiệu vận động (như "làm sạch đầm lầy tham nhũng ở Washington").

Thanh Huyền