Chuyên cơ riêng của ông Donald Trump gặp sự cố, phải hạ cánh khẩn cấp

TPO - Chiếc máy bay phản lực riêng của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có tên gọi “Trump Force One” đã hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Billings, tiểu bang Montana Mỹ do gặp sự cố rò rỉ thủy lực.

Ngày 9/8, chiếc Boeing 757-200 của ông Trump dự kiến chở vị ứng cử viên tổng thống này đến sân bay quốc tế Bozeman Yellowstone. Nhưng sự cố thủy lực xảy ra khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Billings-Logan tại thành phố Billings, tiểu bang Montana Mỹ. Việc chuyển hướng khiến cho ông Trump hạ cánh cách địa điểm muốn đến 150 dặm (240km).

Cơ quan mật vụ Mỹ đã xác nhận rằng, máy bay chuyển hướng do sự cố cơ học và không liên quan đến vấn đề an ninh.

Ông Trump đã đăng một video từ máy bay khi hạ cánh, nói rằng ông đã đến một "nơi tuyệt đẹp", nhưng không đề cập đến việc hạ cánh khẩn cấp hoặc lỗi cơ học.

Sau khi mật vụ tiến hành kiểm tra, ông Trump lên một chiếc máy bay khác và bay đến Bozeman. Ông Trump dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu tại một sự kiện ở Đại học bang Montana lúc 20h (giờ địa phương), nhưng cuối cùng phải đến nơi vào khoảng 21h30 do trục trặc trong quá trình di chuyển.

Chiếc chuyên cơ Trump Force One hiện đã hoạt động được 33 năm. Năm 2022 động cơ máy bay đã được thay thế bằng động cơ Rolls-Royce RB211 Turbofan, nội thất cũng được tân trang vô cùng sang trọng với dây an toàn mạ vàng và phòng ngủ riêng... Tuy nhiên sự cố cơ học vừa xảy ra khiến cho nhiều người nghi vấn về khả năng bay an toàn của nó.

Thanh Huyền