Máy bay ANA hai lần hạ cánh bất thành

TPO - Mới đây, chuyến bay mang số hiệu NH4929 của Hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) do ANA Wings vận hành, buộc phải hủy hạ cánh hai lần liên tiếp tại sân bay Rishiri, Nhật Bản do điều kiện thời tiết xấu, trước khi quay trở lại sân bay quốc tế New Chitose tại Sapporo, Nhật Bản.

Chiếc Boeing 737-800, số hiệu đăng ký JA88AN, cất cánh từ Sapporo, Nhật Bản với hành trình dự kiến đến đảo Rishiri, Nhật Bản. Tuy nhiên, máy bay đã gặp phải tầm nhìn kém và gió lớn tại khu vực tiếp cận, khiến hai lần nỗ lực hạ cánh đều không thành công. Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy, phi công đã cho máy bay bay vòng trên không phận đảo Rebun và khu vực núi Rishiri Fuji trước khi từ bỏ kế hoạch hạ cánh. Theo thông báo từ ANA, điều kiện thời tiết bất lợi, bao gồm gió mạnh và tầm nhìn hạn chế là nguyên nhân chính khiến tổ bay quyết định quay đầu. Mặc dù sân bay Wakkanai nằm gần hơn so với Sapporo, có thể là một lựa chọn thay thế, nhưng ANA đã không chọn phương án này do hạn chế về cơ sở hạ tầng, thiếu năng lực phục vụ mặt đất và không đủ điều kiện hỗ trợ hành khách lưu trú qua đêm. Việc quay trở lại New Chitose - một trung tâm hàng không lớn, được đánh giá là giải pháp tối ưu để giảm thiểu gián đoạn hệ thống, hỗ trợ tốt hơn cho việc bố trí lại chuyến bay và đảm bảo tiện nghi cho hành khách. Hãng hàng không ANA cho biết những hành khách bị ảnh hưởng sẽ được sắp xếp trên các chuyến bay kế tiếp, bao gồm cả phương án chuyển sang hãng Japan Airlines trong cùng ngày nếu cần thiết. Thông tin chuyến bay cho thấy máy bay hoạt động ổn định trong suốt quá trình tiếp cận và bay vòng, không có dấu hiệu trục trặc kỹ thuật. Các thao tác bay được thực hiện chính xác, khẳng định quyết định quay đầu hoàn toàn xuất phát từ yếu tố an toàn. Trước đó, vào ngày 26/9/2024, một chuyến bay của hãng Air New Zealand từ Brisbane, Úc đến Wellington, New Zealand cũng buộc phải hủy hạ cánh do hiện tượng "gió đứt" khi tiếp cận đường băng. Chiếc Airbus A321-200N đã chạm nhẹ xuống đường băng trước khi thực hiện bay vòng và chuyển hướng đến sân bay Auckland, New Zealand để kiểm tra kỹ thuật. Theo đại diện hãng, tổ bay đã phản ứng đúng quy trình và không có hư hỏng nào được ghi nhận sau kiểm tra. Dịch vụ khí tượng MetService xác nhận khu vực Wellington hôm đó ghi nhận gió giật trên 100 km/h, gây ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay trong khu vực. Các sự cố liên quan đến điều kiện thời tiết như trên một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố an toàn trong ngành hàng không, và sự chủ động xử lý tình huống nhanh chóng của tổ bay là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn cho hành khách. Hồng Nhung Theo Aviation A2Z