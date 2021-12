Mang 'Đông ấm' đến với đồng bào Đan Lai ở miền Tây xứ Nghệ

TPO - Ngày 19/12, Báo Tiền phong phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An, Đoàn thanh niên ngân hàng BIDV và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Mùa đông ấm – Xuân tình nguyện” tại xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An.

Xã Thạch Ngàn là một xã miền núi khó khăn của huyện Con Cuông, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Đan Lai. Thấu hiểu, cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của người dân và các em học sinh, Ban đại diện Báo Tiền phong tại Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An, Đoàn thanh niên ngân hàng BIDV và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Mùa đông ấm – Xuân tình nguyện”.

Dịp này, Đoàn đã kêu gọi và trao tặng 1,6 tấn gạo, 6.000 khẩu trang y tế, 500 chai nước súc miệng và nước sát khuẩn, 150 phần quà gồm 750 cuốn vở và 300 cây bút, 250 áo ấm trẻ em, 60 bộ quần áo...

Thượng tá Nguyễn Viết Xô – Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Trong những năm qua, Công an tỉnh thường xuyên đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, chung sức vì cộng đồng, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng là tấm lòng của các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSKT Công an tỉnh và các nhà hảo tâm mong muốn giúp các cháu học sinh, bà con nhân dân ấm áp hơn trong mùa Đông, đón một cái Tết no ấm và an lành”.

Tiếp nhận món quà ý nghĩa, lãnh đạo UBND xã Thạch Ngàn bày tỏ lòng biết ơn Đoàn đã vượt quãng đường xa xôi đến với bà con nhân dân và học sinh xã đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Con Cuông.

Cùng ngày, Hội Phụ nữ Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tuyên truyền pháp luật về Bình đẳng giới và Phòng chống ma tuý cho hội Phụ nữ xã Thạch Ngàn. Ngoài ra, Đoàn đã trao quà cho gia đình các hội viên khó khăn của xã gồm: 100kg gạo, 200 áo ấm người lớn và trẻ em, 3.000 khẩu trang y tế, 100 chai nước rửa tay và nước súc miệng y tế, 50 cuốn vở 50 bút cho trẻ em nghèo vượt khó.