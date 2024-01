Mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến các bà mẹ, trẻ em trên toàn quốc

Các bà mẹ vừa phải chăm con, vừa phải đi làm, nhưng vất vả nhất là những lúc con bị đau ốm, mẹ phải tìm những bệnh viện uy tín để điều trị cho con, các mẹ ở những nơi xa trung tâm phải di chuyển chặng đường dài mới đến được nơi khám bệnh, rồi có lúc phải xếp hàng dài chờ đợi để đến lượt của mình vì quá đông bệnh nhân.

Thực tế, hiện nay nhiều bà mẹ có xu hướng tìm đến các phòng khám tư nhân vì thuận tiện di chuyển, một số phòng khám có đội ngũ bác sĩ giỏi đến từ các bệnh viện lớn, do vậy các mẹ đã an tâm khi chọn đến phòng khám tư, thuận lợi và an toàn nhất có thể như việc: tránh được tình trạng kẹt xe, cấp cứu y khoa giờ vàng kịp thời cho mẹ và bé trước khi chuyển lên tuyến trên.

Với những phụ nữ đang mang thai, phòng khám gần nhà mang lại sự an tâm và an toàn hơn cho mẹ và bé.

Từ thực tế, hệ thống y tế 315 mong muốn mang đến sự trải nghiệm khám bệnh thoải mái nhất cho bà mẹ và trẻ em. Hệ thống y tế 315 là một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe tận tâm, chuyên nghiệp dành cho mẹ bầu và trẻ em đang mở rộng và phủ sóng khắp các tuyến đường trong thành phố và tỉnh thành.

Hiện nay, hệ thống y tế 315 đã có hơn 100 phòng khám, phục vụ trên 3 triệu lượt khám mỗi năm. Trong đó, hệ thống chia ra các phòng khám và đặt tên theo từng chuyên khoa chính: hệ thống y tế nhi đồng 315 – tiêm chủng nhi, hệ thống y tế phụ sản 315; hệ thống y tế tim mạch - tiểu đường 315 và hệ thống y tế mắt 315. Nếu bạn đi qua những tuyến đường Sài Gòn, bạn sẽ thấy bóng dáng của các phòng khám 315 đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

Với mục tiêu mang đến trải nghiệm khám chữa bệnh thuận tiện cho các bà mẹ, trẻ em, trong thời gian tới, hệ thống này sẽ mở rộng và thành lập 5 Bệnh viện phụ sản quốc tế trên các tỉnh Thành: Thành phố Hồ Chí MInh, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đà Nẵng, Huế,... Ngoài ra, ban lãnh đạo của hệ thống y tế 315 dự kiến sẽ thành lập phủ khắp hệ thống phòng khám 4 chuyên khoa: Sản; Nhi; Lão; Mắt: và thành lập ít nhất 01 bệnh viện phụ sản quốc tế trên các tỉnh thành cả nước trong tương lai.

Nỗ lực không chỉ dừng lại ở các bà mẹ tại thành phố lớn, mà còn vươn đến bà mẹ, trẻ em ở vùng sâu - vùng xa

Hệ thống y tế 315 hoạt động với phương châm: “Bà mẹ và trẻ em là nguồn lực tương lai của đất nước.”. Theo đó, hệ thống y tế 315 mở rộng phòng khám đến khắp nơi ở các vùng sâu – vùng xa. Bởi đây là những nơi có nhiều khó khăn trong việc đi lại, đặc biệt trong các trường hợp cấp cứu, việc có phòng khám 315 với đội ngũ bác sĩ chuyên môn đáng tin cậy sẽ giúp bà mẹ và trẻ em được sơ cứu khẩn cấp khi không may bị bệnh đột xuất xảy ra. Sự can thiệp kịp thời của đội ngũ y tế đôi lúc là thời cơ vàng giữa sự sống và cái chết trước khi chuyển lên bệnh viện ở tuyến trên.

Sự phát triển không chỉ phủ rộng các phòng khám trên toàn quốc, mà còn đầu tư chất lượng chuyên môn và dịch vụ

Với sự phát triển mạnh mẽ số lượng phòng khám trên các thành phố và tỉnh, hệ thống y tế 315 còn cam kết mang đến dịch vụ và trải nghiệm khám bệnh chất lượng, thể hiện qua những điều sau:

Thứ nhất, đội ngũ bác sĩ từ các bệnh viện tuyến đầu như bệnh viện Nhi đồng 1 và 2, bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Hùng Vương; bệnh viện nhân dân 115, bệnh viện Gia Định và bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Ngoài ra, các bác sĩ làm việc tại phòng khám thường có ít nhất 7 năm kinh nghiệm chuyên môn và làm việc với tinh thần yêu thương, chăm sóc cho bệnh nhân của mình.

Thứ hai, cơ sở vật chất hiện đại chuẩn quốc tế với chi phí hợp lý. Các phòng khám chuyên khoa được thiết kế để phù hợp với từng đối tượng đến khám bệnh. Khi ghé qua hệ thống nhi đồng 315, mẹ và bé sẽ được bước vào một không gian dễ thương, các bức tường được trang trí bằng các bức hình ngộ nghĩnh, gam màu xanh dương và trắng mang đến cảm giác dễ chịu cho trẻ nhỏ. Đến với phòng khám phụ sản 315, các mẹ sẽ cảm thấy gam màu hồng ấm áp và giàu tình cảm. Các thiết bị y tế sử dụng trong hệ thống cũng là những mẫu mã hiện đại, cao cấp.

Về chi phí, các mẹ có thể an tâm, hệ thống y tế 315 thiết kế các gói chi phí hợp lý và linh hoạt. Ví dụ, tại hệ thống y tế nhi đồng 315, chỉ với 2 triệu/năm, bé yêu đã có: 4 lần khám sức khỏe định kỳ cho; trọn năm dịch vụ khám bệnh tại các phòng khám 315; trọn năm khám sàng lọc trước tiêm chủng và khám lại sau tiêm chủng và khám dinh dưỡng với bác sĩ dinh dưỡng. Dành cho những ai lần đầu trải nghiệm dịch vụ, các mẹ cũng chỉ cần bỏ ra 200,000 VNĐ cho một lần khám bệnh.

Cuối cùng, nền tảng công nghệ số tối ưu trải nghiệm cho bệnh nhân. Hệ thống y tế 315 phát triển ứng dụng để giúp người bệnh có thể đặt lịch và chọn bác sĩ khám, lưu trữ lịch sử khám bệnh, thông báo lịch tái khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe trực tuyến, tính chỉ số BMI, theo dõi sự phát triển thể chất của bé và cập nhật lịch chủng ngừa theo độ tuổi. Điều này sẽ giúp các bà mẹ và trẻ em tiết kiệm thời gian khám chữa bệnh và theo dõi được hành trình chăm sóc sức khỏe của bản thân.

Đến với hệ thống y tế 315, các bà mẹ sẽ trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận tiện, chuyên nghiệp với đội ngũ bác sĩ và chăm sóc khách hàng tận tâm, đầy tình yêu thương. Hệ thống cũng mong muốn đưa giá trị của mình lan tỏa đến khắp mọi miền, đặc biệt là những nơi các bà mẹ, trẻ em ít có điều kiện được thăm khám chữa bệnh một cách chỉn chu thường xuyên. Trong thời gian tới, hệ thống y tế 315 sẽ thực hiện cam kết của mình, nâng tầm từ phòng khám đến bệnh viện chuẩn quốc tế và mở rộng địa bàn hoạt động trên khắp các thành phố và tỉnh thành.