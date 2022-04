Man City thắng nhàn, tiếp tục đua song mã cùng Liverpool

TPO - Ralf Rangnick thừa nhận ông “không hài lòng” với trận hòa 1-1 của Manchester United trước Leicester vào đêm qua. Và theo nhà cầm quân này, lý do vì hàng công của MU thiếu Ronaldo, dẫn tới "thiếu ý tưởng và cảm hứng”.

TPO - Do tình hình dịch bệnh phức tạp, ban tổ chức SEA Games 31 cho phép các đội bóng tham dự giải đăng ký danh sách sơ bộ lên đến 50 cầu thủ. Điều này hứa hẹn sẽ giúp HLV Park Hang-seo và U23 Việt Nam có nhiều lựa chọn.

TPO - Huấn luyện viên Erik ten Hag của Ajax là nhân vật được yêu thích trong danh sách những HLV có thể tiếp quản Manchester United. Ông cũng đã bóng gió dự định về Old Trafford của mình vào mùa hè này.

TPO - Lịch thi đấu vòng 31 Ngoại hạng Anh 2021/2022. Cập nhật lịch thi đấu và kênh trực tiếp vòng 31 Ngoại hạng Anh với các trận Liverpool vs Watford, MU vs Leicester, Burnley vs Man City nhanh và chính xác nhất.