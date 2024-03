Lực lượng Nga tiến công quyết liệt ở Zaporozhye sau khi giành được Rabotino

TPO - Ông Vladimir Rogov - lãnh đạo phong trào We Are Together with Russia ngày 27/3 nói với hãng thông tấn Tass, rằng quân đội Nga đã tiến về phía đông bắc Novoprokopovka và phía tây bắc Rabotino ở vùng Zaporozhye.