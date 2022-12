Lừa phụ nữ trẻ đẹp đi xuất khẩu lao động rồi bán ra nước ngoài

TPO - Bằng chiêu thức lừa đi xuất khẩu lao động, đối tượng Nhí cùng đồng bọn đã dụ dỗ được các cô gái trẻ đẹp để bán sang nước ngoài. Sau khi bị bại lộ, khởi tố, Nhí đã bỏ trốn suốt 10 năm.

Ngày 1/12, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã di lý đối tượng Lê Văn Nhí (SN 1990, trú tỉnh An Giang) từ tỉnh Vĩnh Long về Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra. Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã đặc biệt về tội mua bán người.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2012, Lê Văn Nhí đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo các chị em phụ nữ Việt Nam có tuổi đời dưới 25 tuổi, ngoại hình đẹp có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở Malaysia để bán qua nước ngoài lấy tiền tiêu xài.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã kết luận, truy tố 4 đối tượng về tội mua bán người, 1 đối tượng bị Cảnh sát Malaysia bắt giữ và đề nghị truy tố. Riêng Lê Văn Nhí bỏ trốn.

Ngày 17/4/2013 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nhí về tội mua bán người. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Lê Văn Nhí đã bỏ trốn ở nhiều tỉnh, thành phố như Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long...

Ngày 30/11/2022, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp Công an địa phương bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.