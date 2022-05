Bắt kẻ trốn nã trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người xuyên quốc gia

TPO - Trong lúc tòa đang xét xử vụ mua bán thận xuyên quốc gia, Viện Kiểm sát đã đề nghị rút hồ sơ để xử lý chung với lý do vừa bắt thêm người trốn nã. Tòa án đã chấp thuận.

Hôm nay (6/5), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử 7 bị cáo cùng tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”, đại diện Viện KSND TPHCM giữ công tố tại phiên xử đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) trả hồ sơ. Lý do Viện Kiểm sát nêu ra là do vụ án vừa có thêm diễn biến mới.

Theo đó, một bị can trong vụ án trốn nã vừa bị bắt, Viện Kiểm sát rút hồ sơ để nhập và xử lý chung. HĐXX đã chấp nhận đề nghị này và hoãn phiên tòa.

Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, cầm đầu vụ án này là Tôn Nữ Thị Huyền (SN 1974, ngụ TPHCM). Tuy nhiên ‘bà trùm’ đã qua đời trong thời gian các cơ quan tố tụng thụ lý vụ án và tòa án quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo Huyền.

Năm 2009, Huyền đi ghép thận tại Trung Quốc, quen biết với Đào Thành Nhân (chưa rõ lai lịch, sinh sống tại Campuchia). Cuối năm 2016, Huyền sang Campuchia được Nhân giao việc mua bán thận với một bác sĩ tên Trần (người Singapore) làm việc ở một bệnh viện ở Phnôm Pênh. Trần nói với Huyền về Việt Nam tìm người bán thận đưa sang Campuchia để ghép thận cho người có nhu cầu với giá từ 15-17 ngàn USD.

Tháng 4/2017, bị cáo Đào Đức Hai Việt (SN 1994, ngụ Bắc Ninh) sang Campuchia bán thận cho Huyền. Sau khi trở về nước, Việt tham gia cùng Huyền tổ chức việc mua bán thận và được giao tìm kiếm người bán thận, đi làm các xét nghiệm. Huyền trả công cho Việt từ 15-25 triệu đồng/một quả thận nếu phẫu thuật ghép thận thành công. Huyền còn giao Việt đưa người bán thận mà Huyền tìm được đi làm các xét nghiệm tại Đại học Y Hà Nội và các mẫu xét nghiệm do Huyền đưa để đối chiếu chéo và lấy kết quả đưa lại được trả công 1-3 triệu đồng.

Bị cáo Đào Quang Hưng (SN 1992, ngụ TPHCM) cũng sang Campuchia bán thận và quen biết với Huyền. Việt cùng Hưng đã môi giới cho các bị cáo còn lại bán thận cho Huyền. Từ đó, những người này cũng tham gia tìm kiếm người có nhu cầu bán thận môi giới cho Huyền.

Từ tháng 4/2017 đến ngày 21/1/2019, các bị cáo tìm kiếm hơn 100 người bán thận và đưa họ đi xét nghiệm tại nhiều bệnh viện ở TPHCM, Hà Nội. Đưa 20 người sang Campuchia cấy ghép thận thành công. Huyền thu lợi 1,4 tỷ đồng.

7 bị cáo giúp Huyền đưa người bán thận đến bệnh viện, tìm người bán thận, môi giới qua internet, như bị cáo Việt môi giới 8 người bán thận và nhận 150 triệu đồng, bị cáo Huỳnh Kim Ngân (SN 1995, ngụ Sóc Trăng) giúp Huyền đưa 5 người bán thận đi xét nghiệm với tiền công 30 triệu đồng…

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội. Bị cáo Phạm Quang Cảnh (SN 1996, ngụ Hà Nội) trình bày mình từng là nạn nhân khi đồng ý bán thận. Cảnh liên hệ giao dịch với bị cáo Hoàng Đức Tùng (SN 1991, ngụ Hà Nội) để bán thận. Sau đó Cảnh nhận công việc đưa người bán thận đi xét nghiệm với tiền công 2 triệu đồng/người.

Bị cáo Huỳnh Linh Tâm (SN 1992, ngụ Quảng Ngãi), thừa nhận mỗi ca cắt ghép thận thành công, bị cáo nhận 20 triệu đồng. Bị cáo Tâm tìm được 15 người bán thận, trong đó có từ 5-6 ca cắt ghép thận thành công.

Nhiều bị hại nói trước tòa rằng, họ bán thận và có người nhận đủ 210 triệu đồng, có người chỉ mới được tạm ứng từ 18- 60 triệu đồng. Một số bị hại cũng đã đòi các bị cáo bồi thường tổn thất sức khỏe cho họ...