Lũ lụt uy hiếp cuộc sống người dân Cao Bằng

TPO - Trong các ngày qua, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa lớn kéo dài, vì thế nước trên các sông, suối dâng cao, tràn vào phố phường, bản làng trên địa bàn khiến cuộc sống người dân khó khăn, vất vả.

Sáng 9/9, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh và đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại và phòng, chống bão, lũ tại thành phố Cao Bằng. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra một số điểm ngập, lụt tại các tổ dân phố 1, 2, 3 phường Hợp Giang, Trường Mầm non 1/6, khu vực Cầu Ngầm, cho thấy sự chủ động ứng phó của địa phương, tại mỗi điểm ngập sâu đều có biển cảnh báo và lực lượng trực tại chỗ.

Theo báo cáo, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3, từ đêm 8/9 đến rạng sáng 9/9, các khu vực trong tỉnh có mưa to đến rất to, nhiều sông suối trên địa bàn tỉnh nước dâng cao gây ngập lụt nhà ở và hoa màu của người dân, ách tắc một số tuyến giao thông trên địa bàn.

Dự báo trong 6 giờ tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Đợt mưa lũ này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều địa phương trên địa bàn các huyện: Nguyên Bình, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm,Trùng Khánh, thành phố Cao Bằng trong đêm nay và ngày mai với độ sâu ngập lớn nhất từ 0,5 - 2,0 m. Nhất là trên địa bàn thành phố Cao Bằng, trong đêm 8/9 đã xảy ra ngập lụt tại các khu vực ven sông phường Sông Hiến, Sông Bằng.

Qua nghe báo cáo và thực tế kiểm tra công tác phòng chống bão lũ ở địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh đánh giá cao công tác chủ động, trách nhiệm, linh hoạt và sự phối hợp chặt chẽ trong việc ứng phó với bão số 3 của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng.

“Dự báo trong những ngày tới, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lớn diện rộng nên địa phương không thể chủ quan, lơ là. Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh và thành phố Cao Bằng thường xuyên theo dõi sát sao tình hình mực nước trên sông, có biện pháp huy động các lực lượng chức năng đưa người dân đến nơi an toàn. Kiên quyết di dời người và tài sản có nguy cơ bị thiệt hại, với phương châm bảo đảm tính mạng cho người dân”, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh nhấn mạnh.