Loạt lãnh đạo Indochine Imex bị bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu

TPO - Từ ngày 29/5 - 2/6, có 48 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 3 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu. Hàng loạt cổ phiếu sẽ lên sàn Upcom. Đáng chú ý, nhiều lãnh đạo Indochine Imex bị công ty chứng khoán giải chấp hơn 2,5 triệu cổ phiếu.

Hơn 50 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền

Trong tuần này, có hơn 50 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức. Trong đó, 48 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 3 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu và không có doanh nghiệp phát hành thêm. Đáng chú ý, có tới 8 doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ trên 20%, cao nhất là 60%.

Cụ thể, Ngân hàng HDBank (mã chứng khoán: HDB) thông báo ngày 30/5 sẽ chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức tiền mặt 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán cổ tức cho cổ đông dự kiến là 12/6. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của HDBank đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% và trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Sau khi hoàn thành phương án nêu trên, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng lên 29.276 tỷ đồng.

Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (mã chứng khoán: CMN) thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 26%. Với 4,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CMN chi hơn 12 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến là vào 12/6.

Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad (mã chứng khoán: VNX) cho biết, ngày 31/5 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 60%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 6.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là ngày 15/6.

Công ty CP Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán: SZL) thông báo ngày 1/6 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán là vào ngày 19/6. Với hơn 18 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sonadezi Long Thành dự kiến chi gần 55 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Tổng Công ty Viglacera (mã chứng khoán: VGC) chuẩn bị chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là 1/6, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ vào ngày 31/5. Với hơn 448 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Viglacera dự kiến sẽ chi khoảng 448 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Thanh toán dự kiến là vào ngày 21/6. Trước đó, vào ngày 19/10/2022, công ty này đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 1 với tỷ lệ 10%.

Loạt cổ phiếu lên sàn Upcom

Từ ngày 29/5 đến 23/6, ông Nguyễn Thanh Nghĩa - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đông Hải Bến Tre (mã chứng khoán: DHC) - đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu DHC nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Trước giao dịch, ông Nghĩa nắm giữ 8,8 triệu cổ phiếu DHC, tương đương gần 11 % vốn điều lệ. Dự kiến sau giao dịch, ông Nghĩa sẽ nắm giữ 13,45% vốn điều lệ của Đông Hải Bến Tre. Ước tính ông Nghĩa cần chi khoảng 80 tỷ đồng để mua số cổ phiếu nói trên.

Tương tự, ông Dương Thành Công - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đông Hải Bến Tre cũng đăng ký mua 150.000 cổ phiếu DHC nhằm mục đích đầu tư. Thời gian giao dịch là từ ngày 26/5 đến 24/6. Dự kiến sau giao dịch, ông Công nắm giữ hơn 754.000 cổ phiếu DHC.

Trong ngày 30/5 và 31/5, hàng loạt cổ phiếu sẽ lên sàn Upcom. Cụ thể, vào ngày 31/5, một loạt cổ phiếu bị hủy niêm yết trên HNX sẽ giao dịch trở lại trên sàn Upcom gồm L35 của Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama, LM7 của Công ty CP Lilama 7, BII của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư, VTL của Công ty CP Vang Thăng Long.

Trước đó, L35, LM7 bị hủy niêm yết bắt buộc do kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tục (từ 2020 đến 2022). BII bị hủy niêm yết bắt buộc do đơn vị kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của công ty. VTL bị hủy niêm yết bắt buộc do lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp và vốn chủ sở hữu âm hơn 12 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2022.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên sàn Upcom của LM7 và L35 là 2.200 đồng/cổ phiếu, BII là 1.100 đồng/cổ phiếu, VTL là 12.200 đồng/cổ phiếu.

Riêng ngày 30/5, cổ phiếu của Công ty CP Chứng khoán An Bình sẽ giao dịch ngày đầu tiên trên Upcom với mã ABW. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch hơn 101 triệu cổ phiếu. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 15.900 đồng/cổ phiếu.

Một loạt lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (Indochine Imex, mã chứng khoán: DDG) bị công ty chứng khoán giải chấp với hơn 2,5 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Indochine Imex - bị bán giải chấp 1,63 triệu cổ phiếu. Sau khi giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Quang giảm từ 4,95% xuống còn 2,23% vốn điều lệ. Bà Trần Kim Sa - Tổng giám đốc bị bán giải chấp 700.000 cổ phiếu và giảm sở hữu từ 2,3 triệu đơn vị xuống còn 1,6 triệu cổ phiếu. Ông Trần Kim Cương - Phó tổng giám đốc bị bán giải chấp 210.000 cổ phiếu. Sở hữu của ông Cương giảm tương ứng từ 1,96 triệu đơn vị xuống còn 1,75 triệu cổ phiếu.

Indochine Imex xảy ra nhiều biến động trong thời gian qua. Cổ phiếu DDG có 19 phiên liên tiếp giảm sàn (từ ngày 10/4 đến 9/5), rơi từ 42.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 6.000 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc quý I/2023, Indochine Imex ghi nhận doanh thu thuần 159 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 198 triệu đồng, giảm đến 99% so với cùng kỳ năm ngoái.