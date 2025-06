Lo ngại nạn chiếu tia laser, vật thể lạ đe dọa an toàn bay

TPO - Trong 6 tháng đầu năm, số lượng sự cố uy hiếp an toàn hàng không ở mức thấp (mức D) có chiều hướng gia tăng. Số vụ va chạm chim trong khu bay, vật thể bay không người lái ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bay và tàu bay bị chiếu đèn laser tăng mạnh.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 6 tháng đầu năm nay (tính từ 16/12/2024 đến 15/6/2025), hoạt động hàng không trong nước tiếp tục duy trì mức độ an toàn cao khi không xảy ra tai nạn hay sự cố nghiêm trọng (mức B) nào. Mặc dù vậy, có một sự cố uy hiếp an toàn ở mức cao (mức C) và đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cơ quan quản lý ngành hàng không đánh giá, số lượng sự cố uy hiếp an toàn ở mức thấp (mức D) có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, từ đầu năm đến nay có 36 sự cố hàng không mức D, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số các sự cố mức D, có 17 sự cố liên quan đến hỏng hóc kỹ thuật tàu bay; 17 sự cố do yếu tố con người; 2 sự cố liên quan đến vấn đề thời tiết.

Đối với lĩnh vực quản lý sân bay, số vụ va chạm chim trong khu bay tăng mạnh với 49 vụ.Sự cố vật thể bay không người lái ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bay gia tăng với 59 vụ. Phương tiện va chạm với thiết bị, hạ tầng, con người tăng 6 vụ. Máy bay bị chiếu đèn laser tăng 24 vụ.

Trước những diễn biến phức tạp nói trên, Cục HKVN yêu cầu rà soát, cập nhật các khuyến cáo mới nhất của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) để chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng về tàu bay và khai thác tàu bay; xây dựng và thực hiện chương trình giám sát an toàn năm 2025 đối với người khai thác, tổ chức bảo dưỡng, đào tạo nhân viên hàng không.

Các đơn vị được yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn bay trong các dịp cao điểm tại các sân bay có tần suất hoạt động cao như: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Vinh...

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) rà soát và hoàn thiện quy trình giảm nguy cơ nhầm lẫn các chuyến bay có tên gọi gần giống nhau.

Cục HKVN chấp thuận đề xuất hủy bỏ phương thức sử dụng điểm chờ đường lăn S7 (P3). Ban hành quy trình xử lý các tình huống bất thường liên quan đến đình chỉ chuyến bay, tàu bay quay lại sân đỗ; phối hợp thông báo kế hoạch hoạt động quân sự kịp thời để phát điện văn hàng không (NOTAM), bảo đảm an toàn cho hoạt động bay.

Cục HKVN yêu cầu công tác bảo trì, kiểm tra hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm phát hiện kịp thời hư hỏng, vật thể lạ (FOD) để xử lý ngay, đảm bảo điều kiện khai thác an toàn. Song song đó, công tác kiểm soát chim, động vật hoang dã tiếp tục được tăng cường nhằm giảm thiểu nguy cơ va chạm chim trong khu bay...

Như Tiền Phong đã đưa tin, từ ngày 13-15/6, nhiều chuyến bay của Hãng hàng không Vietjet đến Cảng Hàng không Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa phải chuyển hướng hạ cánh do xuất hiện vật thể bay lạ gần khu vực cảng. Ngoài ra, một số chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền. Trong diễn biến có liên quan, sân bay Thọ Xuân đã thông báo ngừng tiếp nhận tàu bay do liên quan đến vấn đề kỹ thuật từ 18h01 ngày 16/6 đến 6h ngày 17/6.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết: "Từ đầu năm đến nay, các trường hợp phát hiện vật thể bay không người lái tại khu vực gần sân bay Nội Bài tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy xu hướng gia tăng nhanh chóng của các vụ vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không".

Hồi tháng 4, UBND tỉnh Quảng Nam nhận được công văn của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phản ánh về tình trạng chiếu laser, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hoạt động bay. Theo báo cáo của tổ lái, các chuyến bay bị ảnh hưởng trong quá trình tiếp cận hạ cánh, khu vực xảy ra chiếu laser cách sân bay từ 12 - 15 km với độ cao từ 600 - 900 m.