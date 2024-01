Liverpool thắng tưng bừng trong ngày đầu năm mới

TPO - Đêm 1/1 (giờ Anh) trong trận đấu muộn nhất vòng 20 Ngoại hạng Anh, Liverpool đã đánh bại Newcastle 4-2 nhờ cú đúp của Mohamed Salah. Nhờ vậy, họ đã bứt xa so với nhóm bám đuổi.

Trước trận đấu này, Liverpool nhận tin vui khi Arsenal để thua Fulham 1-2. Nếu đánh bại Newcastle, Liverpool sẽ duy trì khoảng cách 5 điểm so với đối thủ thành London và thảnh thơi hơn trong cuộc đua vô địch.

Nhờ lợi thế sân nhà, nơi họ bất bại 50/51 trận gần nhất, Liverpool đã tấn công áp đảo các vị khách. Nhưng hàng công cùn mòn khiến họ không thể ghi bàn sớm. Riêng Darwin Nunez có không dưới 5 cơ hội đối mặt thủ môn nhưng đều bỏ lỡ. Đến khi làm tung lưới đối phương ở phút 18 thì bàn thắng lại không được công nhận vì VAR.

5 phút sau, vận may tiếp tục ngoảnh mặt với họ. Liverpool được hưởng phạt đền khi Diaz bị đốn ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Salah thực hiện hỏng, khiến đội nhà lỡ cơ hội vọt lên.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0 cùng nhiều lo lắng với Liverpool, bởi khâu dứt điểm của họ thực sự gặp vấn đề. Nhưng kịch bản công nhiều không ghi bàn ắt bị trừng phạt đã không xảy ra với họ. Vì ngay đầu hiệp 2, Salah khai thông bế tắc sau đường chuyền dọn cỗ của Nunez.

Kể từ đó, các bàn thắng liên tiếp tới với 2 đội. Phút 54, Isak bất ngờ gỡ hòa cho đội khách với cú đá chéo góc chính xác. Song niềm vui của Newcastle không tồn tại quá lâu. 20 phút sau đó, Curtis Jones khiến Dubraka bất lực với pha dứt điểm gọn gàng.

Kể từ đây, hàng thủ mỏng của Newcastle liên tục để lộ ra những sai lầm, tạo điều kiện cho Liverpool ghi bàn. Phút 78, Gakpo lập công ở cự ly gần sau đường chuyền điệu nghệ của Salah và trước khi trận đấu kết thúc, Salah hoàn tất cú đúp, ghi bàn thắng thứ 4 cho Newcastle và bàn thứ 150 cho Liverpool.

Anh vừa ghi 150 bàn thắng ở Premier League cho The Kop, trở thành cầu thủ thứ năm đạt được cột mốc này sau Harry Kane (Tottenham), Sergio Agüero (Man City), Wayne Rooney (Man Utd) và Thierry Henry (Arsenal).

Tất cả những gì Newcastle có chỉ là pha gỡ gạc lại danh dự của Botman ở phút 81. Họ chấp nhận thua 2-4 trong khi The Kop chắc chân ở ngôi đầu với cách biệt 3 điểm so với Aston Villa, 5 so với Arsenal và Man City.