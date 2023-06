Lính quân hàm xanh tham gia tiếp sức mùa thi

TPO - Trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Chi đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế phối hợp với chi đoàn địa phương tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2023 tại điểm thi Trường THPT Thuận An.

Trung úy Cao Đức Anh, Bí thư chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế), cho biết, từ ngày 26 đến 27/6, chi đoàn phối hợp với Đoàn phường Thuận An và Trường THPT Thuận An tổ chức các hoạt động hỗ trợ trên Fanpage, trả lời, nhắc nhở, động viên các em học sinh, kết nối với phụ huynh nhắc các em đi thi đúng giờ.

Trong hai ngày thi chính thức 28 và 29/6, đoàn viên thanh niên của 3 chi đoàn gồm 33 người túc trực tại cổng điểm thi Trường THPT Thuận An để phát nước uống, sữa tươi, bút… cho các thí sinh. Các đoàn viên cũng liên tục cùng nhà trường cập nhật thông tin, rà soát các thí sinh đến muộn để liên hệ với gia đình, hoặc trực tiếp chạy xe gắn máy đến nhà để hỗ trợ.

Tổng số thí sinh dự thi ĐH tại đây là 397 thí sinh, trong đó gần một nửa là con em ngư dân. Trong 2 ngày thi, các đoàn viên đã kịp thời hỗ trợ cho 2 em học sinh đến điểm thi muộn.

Tại địa bàn tỉnh Quảng Nam, 50 đoàn viên thanh niên quân hàm xanh thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cũng phối hợp với các Đoàn Thanh niên Trường ĐH Quảng Nam hỗ trợ mùa thi ở điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; phối hợp với Đoàn Thanh niên xã đảo Tam Hải tổ chức tiếp sức mùa thi tại bến phà xã Tam Hải.