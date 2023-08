Liên tục mưa, nhiều khu vực ở Bình Dương và Bình Phước sạt lở nặng

TPO - Những ngày qua, do liên tục có mưa to, nhiều khu vực bên sông, suối tại hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước sạt lở nghiêm trọng. Cơ quan chức năng hai địa phương đã đến khảo sát hiện trường sạt lở để đưa ra các giải pháp trước mắt và lâu dài.

Tại tỉnh Bình Dương, theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, những ngày qua, trời liên tục đổ mưa gây ngập một số tuyến đường. Đặc biệt, những khu vực đất giáp sông sạt lở. Khu vực bờ sông Đồng Nai thuộc phường Thái Hòa (TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) có nhiều điểm sạt lở và được xác định vùng nguy hiểm.

Cũng do mưa lớn những ngày qua, tác động dòng chảy sông Sài Gòn cùng sóng do tàu thuyền chạy trên sông đánh vào bờ gây xói, hở hàm ếch tại khu vực ấp An Thành (xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Mưa cùng với triều cường lui, nước rút gây sạt trượt, lở bờ sông.

Tuy không gây thiệt hại về người song vụ sạt lở đã khiến khoảng 2.345m2 đất trôi xuống sông; sạt nền, cột góc và vách tường 1 căn nhà tạm. Khu vực có nguy cơ cao tiếp tục sạt lở mở rộng, ảnh hưởng đến nhiệm vụ ngăn lũ, triều cường của hệ thống đê bao xã An Tây (thị xã Bến Cát) và an toàn lưu thông, đi lại trên đê bao của người dân nơi đây.

Nhận được báo cáo của đơn vị quản lý vận hành đê bao An Tây thuộc (Trung tâm đầu tư khai thác thủy lợi và Nước sạch nông thôn), Chi cục Thủy lợi (Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương) đã đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng cắm biển cảnh báo nguy hiểm, giăng dây phản quang cảnh báo khu vực sạt lở bờ sông Sài Gòn, rào chắn không cho người và phương tiện lưu thông qua lại đoạn đê bao An Tây đoạn từ K5+618 đến K5+688 ấp An Thành, xã An Tây, thị xã Bến Cát để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Trong khi đó, tại tỉnh Bình phước, những ngày qua khu vực cầu Suối Nhung (xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú) sạt lở nghiêm trọng. Cầu có kết cấu cốt thép, mặt cầu rộng 3m, dài 18m, tải trọng 8 tấn, được xây dựng và đưa vào sử dụng gần 20 năm qua.

Trước đó, vào năm 2008, cây cầu bị một xe chở gỗ quá tải trọng của người dân làm sập và đã được khắc phục. Tuy nhiên, do thời gian gần đây, mưa lớn kéo dài, dòng chảy bị cản trở bởi cây cối, cộng với lưu lượng xe qua lại lớn dẫn đến cầu bị sạt lở, xuống cấp nghiêm trọng.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đồng Phú cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống hiện trường ghi nhận, đánh giá tình hình để tìm hướng khắc phục.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, trước mắt ngành chức năng sửa chữa và gia cố lại các thanh chống, thay thế những thanh chống bị mất, vệ sinh lại các vị trí gối cầu, gia cố rọ đá vị trí mố cầu bị sạt lở, khơi thông lòng suối mỗi bên 50m (tính từ tim cầu), lắp biển báo hạn chế tải trọng hai bên đầu cầu.