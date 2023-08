Sau trận mưa gây ngập nặng ở TPHCM, Nam bộ tiếp tục mưa lớn trên diện rộng

TPO - Theo dự báo, trong hôm nay (15/8), TPHCM và khu vực Nam bộ tiếp tục có mưa lớn cục bộ. Từ ngày 16-20/8, khu vực Nam bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-200mm, có nơi trên 200mm/đợt.

Chiều qua (14/8), khu vực phía đông TPHCM có mưa lớn diện rộng làm ngập nhiều tuyến đường ở TP Thủ Đức.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong ngày hôm nay (15/8), TPHCM và khu vực Nam bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

“Ngày 15/8, khu vực Nam bộ sẽ có mưa lớn cục bộ. Từ ngày 16-20/8, có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-200mm, có nơi trên 200mm/đợt ở các tỉnh miền Đông và ven biển phía tây miền Tây Nam bộ. Bên cạnh đó, ở các tỉnh miền Tây cũng sẽ có những đợt mưa với vũ lượng từ 80-150mm, có nơi trên 150mm”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ đưa ra dự báo.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại trong những ngày sắp tới, do vậy trong mưa dông cần đề phòng khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, lốc, gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm việc ngoài trời.

Ngoài ra, cần đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ven sông và các đô thị.